Лучшие развлечения Сочи Парка

Наверное, каждый, кто собирается на отдых в Сочи, хочет посетить местный парк, в котором собрано множество самых разных аттракционов и для экстремалов, и для детей, и для всей семьи, а также другие зоны отдыха, по праву считающиеся одними из лучших во всей России. После его посещения никто не остаётся равнодушным и мечтает попасть в него снова, ведь площадь парка огромна, а количество развлечений настолько велико, что за один день успеть обойти всё просто невозможно. В нашей статье мы пройдёмся по самым популярным местам парка, которые нужно обязательно посетить.

Развлечения для любителей экстрима

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Многие посещают Сочи Парк с одной лишь целью – прокатиться на всех самых экстремальных аттракционах, чтобы точно получить незабываемые эмоции. Самыми популярными из них являются:

Квантовый скачок. Это самая скоростная горка в парке, на которой развивается скорость до 105 км/ч. Кроме того, её особенность заключается в формате «перевёрнутого бумеранга» — шестой в мире в своём роде. На горке присутствуют кольца кобры и мёртвые петли.

Змей Горыныч. Длина трассы составляет аж 1056 метров, а скорость на некоторых участках достигает отметки в 105 км/ч. Но ценят её за огромную высоту, которая достигает 38 метров, благодаря чему посетители и получают уйму адреналина.

Жар-птица. Носит титул самого высокого аттракциона в России с эффектом свободного падения. Его высота составляет 65 м, за счёт чего на самом верху открывается потрясающий вид на парк, море и горы. Однако больше всего адреналина приносит резкий спуск, собирающий целую волну эмоциональных криков.

Развлечения для всей семьи

Экстрим – это, конечно, хорошо, но очень часто в Сочи Парк приходят семьями. Для маленьких детей предусмотрены детские уголки, но мы остановимся на аттракционах, которые можно посещать всем:

Шаролет. Горку можно посещать уже с четырех лет, но в обязательном сопровождении взрослого. Она обладает извилистым треком с крутыми подъемами и спусками, но вполне комфортной невысокой скоростью, позволяющей почувствовать спокойствие и в полной мере насладиться посещением.

Колесо Времени. Это одно из самых впечатляющих колес обозрения во всей России. Его высота составляет целых шестьдесят метров, а кабинки оснащены максимально комфортными условиями.

Ладья. Это гигантский корабль, который обязательно принесет удовольствие и детям, и взрослым. Качели раскачиваются из стороны в сторону, а в некоторых местах она поднимается на высоту в 18 метров.

В Сочи Парке это далеко не все развлечения, однако из-за длинных очередей и, как мы уже говорили, огромной площади одним днём здесь не обойтись.