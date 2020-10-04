Лучшие репродуктологи Киева в Институте Генетики Репродукции. Запись на консультации.

Специалист, который занимается проблемами репродуктивного здоровья человека –репродуктолог. Врач приходит на помощь при бесплодии и подбирает наиболее эффективные схемы лечения, а также ведет процедуры ЭКО. Специалист консультирует пациентов во время первичного визита в клинику в соответствии с международными и европейскими протоколами.

Решили заняться репродуктивным здоровьем? Не хотите замалчивать проблему бесплодия? Обратитесь в Институт Генетики Репродукции. Специализированная клиника предоставляет качественные медицинские услуги. Только у нас разработаны специальные программы диагностики мужского и женского бесплодия, главная цель проведения которых – установка точных первопричин бесплодия.

Зачем нужна консультацию репродуктолога?

Бесплодие – не единственный диагноз, с которым работает врач-репродуктолог. В сферу интересов специалиста входит помощь пациентам с нарушениями менструального цикла, диагностика причин замершей беременности, выкидышей, преждевременных родов.

Специалисты рекомендуют пройти консультацию специалиста всем без исключения парам, которым не удалось самостоятельно зачать ребенка. Не будет лишней консультация врача при планировании беременности для минимизации рисков и успешного зачатия в ближайшее время.

Как проходит консультация врача?

Первичный прием проводится по предварительной записи. На консультацию необходимо приходить сразу обоим партнерам, так как причиной отсутствия детей в семье могут быть проблемы с репродуктивным здоровьем не только у женщины, но и у мужчины.

Диагностика бесплодия осуществляется разными способами. На помощь приходят инструментальные методы обследования, а также лабораторная диагностика. Лечение проводится только после комплексной диагностики обоих партнеров и установления основного диагноза.

В Институте Генетики Репродукции работают опытные врачи-репродуктологи с профильным медицинским образованием, которые регулярно повышают уровень квалификации и применяют на практике передовые технологии. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа обследования и последующего лечения.

Как лечат бесплодие в Институте Генетики Репродукции?

Наличие мощной материально-технической базы, а также квалифицированных врачей позволяет предоставлять качественные медицинские услуги. Терапия в клинике проводится в следующих формах и видах:

медикаментозной лечения (антибактериальная терапия, гормональное лечение, витаминотерапия и т.п.);

оперативное лечение (показано при определенных диагнозах и патологиях);

вспомогательные репродуктивные технологии (внутриматочная инсеминация, ЭКО, ЭКО+ИКСИ, донорские программы и т.п.).

Сколько стоит консультация и лечение у репродуктолога клиники IGR в Киеве?

Когда желанная беременность не наступает, стоит обратиться к врачу. Записаться на консультацию к специалисту вы можете в любое удобное время. Наши операторы проконсультируют по телефону и ответят на все вопросы.

Стоимость лечения бесплодия и других проблем репродуктивной сферы в мед центре доступная. Вы можете сдать необходимые анализы и пройти диагностику в условиях одного мед центра, не тратя время и силы на поездки в другие клиники.

Наши репродуктологи, список которых указана в разделе https://igr.com.ua/about/staff, назначают только те анализы и исследования, которые требуются в каждом конкретном случае. После установки диагноза составляется программа лечения, главная цель которой – восстановить фертильность в кротчайшие сроки.

Во многих случаях медикаментозная терапия и коррекция образа жизни помогают добиться наступления беременности и зачатия естественным путем.

Наши конкурентные преимущества: