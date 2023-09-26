Что приготовить на школьную ярмарку: полезные подсказки для заботливых мамочек

Ярмарку в школе преимущественно проводят осенью, и это всегда праздник вкуса и креативности. Ученики, учителя и родители объединяются для создания незабываемой атмосферы радости.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Золотая осень нам напоминает о школьных ярмарках. Это отличный праздник, когда двор школы заполняют толпы в поисках домашних вкусностей. 24 Канал подготовил несколько идей для десертов, точно станут хитом.

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Цветные кейк-попсы

Вместо обыкновенного кекса, попробуйте приготовить кекс-попсы. Добавьте яркие красители в тесто, чтобы создать веселый и цветовой эффект. Покройте их сахарной глазурью и выберите тематические вершинки для украшения.

Великолепная идея для школьного праздника / Фото unsplash

Великолепная идея для школьного праздника

Вырежьте фрукты на небольшие кусочки и нанизывайте их на деревянные шпажки. Полейте медом или малиновым соусом, чтобы придать непревзойденному вкусу и аромату.

Банановые мафины

Испечь мафины с добавлением измельченных бананов. Они будут нежными и будут иметь естественную сладость. Вы также можете добавить орехи или кусочки шоколада.

Пирог с фруктовой или ягодной начинкой

Посетите местный рынок и купите самые свежие ягоды или найденные фрукты. Приготовьте тесто для пирога и наполните его избранными вкусностями. Помните, пирог – всегда удачный выбор.

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