ГлавнаяРецептыЧто приготовить на школьную ярмарку: полезные подсказки для заботливых мамочек Что приготовить на школьную ярмарку: полезные подсказки для заботливых мамочек На чтение: 1 минута Ярмарку в школе преимущественно проводят осенью, и это всегда праздник вкуса и креативности. Ученики, учителя и родители объединяются для создания незабываемой атмосферы радости. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Золотая осень нам напоминает о школьных ярмарках. Это отличный праздник, когда двор школы заполняют толпы в поисках домашних вкусностей. 24 Канал подготовил несколько идей для десертов, точно станут хитом. Не пропустите Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Цветные кейк-попсы Вместо обыкновенного кекса, попробуйте приготовить кекс-попсы. Добавьте яркие красители в тесто, чтобы создать веселый и цветовой эффект. Покройте их сахарной глазурью и выберите тематические вершинки для украшения. Великолепная идея для школьного праздника / Фото unsplash Великолепная идея для школьного праздника Вырежьте фрукты на небольшие кусочки и нанизывайте их на деревянные шпажки. Полейте медом или малиновым соусом, чтобы придать непревзойденному вкусу и аромату. Банановые мафины Испечь мафины с добавлением измельченных бананов. Они будут нежными и будут иметь естественную сладость. Вы также можете добавить орехи или кусочки шоколада. Пирог с фруктовой или ягодной начинкой Посетите местный рынок и купите самые свежие ягоды или найденные фрукты. Приготовьте тесто для пирога и наполните его избранными вкусностями. Помните, пирог – всегда удачный выбор. Эта закрутка понравится всем: как приготовить вкусные консервированные тыквы. Поделитесь с друзьями