Максим Иванов — российский политический деятель. Уроженец Свердловской области, он получил военное образование и работал в силовых структурах, но позднее перешёл в политическую сферу, где поначалу работал помощником депутата. Сегодня Максим Анатольевич представляет родную область в Госдуме РФ. Одним из главных направлений его работы сейчас является развитие сельской местности и малых городов региона.

Что нам известно о Максиме Иванове

Реальное имя: Максим Иванов

Дата рождения: 24.11.1967 года

Знак зодиака: Стрелец

Сейчас Максиму Иванову: 53 года

Место рождения: г. Свердловск

Гражданство: Россия

Семейное положение: Женат

Дети: 2

Род деятельности: Депутат, Политик

Предлагаем вам посмотреть видео про Максима Иванова. Фактически перед вами плейлист, в котором вы можете выбрать и посмотреть любой из видеороликов про персону, просто нажав на кнопку в правом верхнем углу окна. Максим Иванов — депутат, политик. Очень рекомендуем ознакомиться с биографией этого человека и написать свое мнение в комментариях.

Биография Максима Иванова

Иванов Максим Анатольевич родился в Свердловске 24 ноября 1967 года. Его отец — русский, а мать — татарка. Дедушка политика по материнской линии, Гайфетдин Фазылов, был фронтовиком. Семья жила в бараке в районе Уралмаш, в прошлом являвшимся отдельным рабочим посёлком. Учился в свердловской школе №136, был октябрёнком, затем пионером, а позднее — комсомольцем. Окончил школу в 18 лет.

Решив связать свою профессию с силовыми структурами, Максим Анатольевич поступил в военный вуз в Новосибирске (сегодня — высшее военное командное училище, НВВКУ). Учился по военно-политической специальности воздушно-десантных войск, за четыре года обучения 96 раз прыгал с парашютом. Как и многие выпускники училища, после завершения обучения Иванов проходил военную службу в местах боевых действий.

Будущий парламентарий служил в Закавказском военном округе в знаменитой 22-ой бригаде спецназначения, участвовавшей в афганской войне. Иванов вошёл в состав подразделения уже после того, как она была выведена из Афганистана, однако во время его службы военное формирование участвовало в урегулировании этнополитического конфликта в Нагорном Карабахе, разгоревшимся между азербайджанцами и армянами.

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