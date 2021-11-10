Плюсы и минусы приобретения автомобиля в кредит

Еще совсем недавно, каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет назад, приобрести автомобиль можно было только тогда, когда в наличии имелась вся необходимая для этого сумма. Сейчас обзавестись своим собственным четырехколесным транспортным средством гораздо проще: если вам приглянулась какая-нибудь калина универсал или даже «навороченная» иномарка, то не составляет особого труда приобрести эту машину в кредит. Возникли сомнения или проблемы с кредитом? Тогда мы рекомендуем обратится в малоизвестные мфо без отказа на сайте creditzaim.com.ua.

Собственно говоря, если бы не развитая система автомобильного кредитования, то большинство жителей Европы и других экономически развитых стран ходили бы пешком или пользовались бы общественным транспортом. Как только взять взаймы у банка на покупку машины стало возможно и в нашей стране, количество людей, превратившихся в автомобилистов, стало стремительно расти, причем особенно быстрыми темпами тогда, когда стал доступен кредит на покупку автомобиля с пробегом без взноса. Однако вскоре выяснилось, что, как водится, и эта «бочка меда» не обходится без «ложки дегтя».

Конечно, приобретение автомобиля в кредит избавляет от необходимости копить на него несколько лет и передвигаться при этом исключительно «на своих двоих». Но за все в этой жизни, как известно, приходится платить, а в случае с автокредитованием – переплачивать, причем во многих случаях очень существенно. Возникли проблемы с оплатой по кредиту? При этом следует иметь в виду, что многие банки практикуют так называемые скрытые платежи, и в итоге нередко получается, что автомобилист платит за скромный бюджетный автомобиль столько же, сколько он потратил бы на приобретение машины гораздо более высокого класса, если бы рассчитывался наличными.

Еще одни минус – это то, что с юридической точки зрения автомобиль, купленный в кредит, является собственностью банка до тех пор, пока покупатель не внесет последний взнос.