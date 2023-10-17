Бабушка научила: возьмите кефир, 1 яйцо и 10 минут. Быстрые пирожки на сковороде

Пироги можно готовить для любого случая в жизни. Эта выпечка может стать отличным десертом для чаепития или сытным ужином. Существует огромное разнообразие пирогов — бюджетных и дорогих. Например, есть пироги с трюфелем. Их готовят в французских ресторанах.

Также есть бюджетные пироги с зеленым луком и яйцом.

Важно обращать внимание на тесто для пирогов. Правильное его приготовление сохранит пироги мягкими и нежными на большой промежуток времени.

Расскажем, как приготовить пышные мягкие пирожки с любой начинкой.

Ингредиенты для пирожков:

кефир — 600 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 60 г;

сода — 1 ч. л.;

мука — 900 г.

Приготовление пирожков:

Смешиваем яйцо с солью, выкладываем в миску с теплым кефиром. Высыпаем к кефиру сахарный песок, перемешиваем компоненты до однородности.

Растапливаем сливочное масло, вливаем в яичную смесь, перемешиваем. Соду соединяем с мукой, тщательно смешиваем сыпучие продукты.

В муку выливаем кефир, замешиваем ложкой по кругу тесто. Как только тесто станет более вязким, продолжаем замес руками.

Муки в тесто возможно понадобится побольше или поменьше +/- 100 грамм.

Замешиваем эластичный мягкий колобок, оставляем его под полотенцем на 15-20 минут. В это время рекомендуем подготовить начинку.

Тесто делим на две части, формируем по небольшой колбаске. Делим колбаски на небольшие колобки — 20-25 штук или больше.

Накрываем колобки полотенцем, раскатываем по отдельности в небольшие лепешки. В лепешки кладем начинку, защипываем края теста, выкладываем пирожки швом вниз.

В сковороде разогреваем растительное масло. Оно должно лишь на половину покрывать пирожки. Обжариваем пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Не жарим сразу много пирожков, лучше выкладываем по 3-4 штуки, в зависимости от диаметра сковороды.

Готовить пирожки можно с капустной или с мясной начинкой, а также с яблочной или с тыквенной.

Получаются пышные румяные пирожки из мягкого теста.