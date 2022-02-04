Марат Айдагулов об усилении социокультурной и экономической интеграции на пространстве ЕАЭС

Марат Шамильевич Айдагулов – предприниматель и общественный деятель, эксперт по экономическому развитию и международному сотрудничеству.

Совместно с видными экспертами Марат Айдагулов предлагают создать новую общественную платформу для развития гуманитарного и бизнес-сотрудничества между организациями разных стран разных стран на евразийском пространстве.

«Сегодня Россия и целый ряд стран активно выступают за интеграцию на евразийском пространстве. Мы видим, что, например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с каждым годом демонстрирует все более высокие результаты сотрудничества, внедряются новые форматы взаимодействия. Однако в это же время на этом пространстве действую определённые силы, задача которых связана не с интеграцией, а скорее с политикой с тем, чтобы «застолбить» за определенными финансовыми группами и государствами целые географические направления и территории. Так, например, работают по всему миру фонды, созданные Агентством по международному развитию США (USAID)» — объясняет один из идеологов проекта Марат Айдагулов. Поэтому сейчас прогрессивным силам важно искать и создавать свои формы поддержки для независимых институтов гражданского общества и организаций, которые без политических условий и диктата способствуют поддержанию стабильности на континенте.

По мнению Марата Айдагулова, для укрепления социокультурных связей необходимо создавать новые институты, которые будут сочетать традиционные и современные форматы сотрудничества.

«Речь идет о том, чтобы создать новую платформу, которая сможет не только укреплять традиционные форматы взаимодействия между институтами гражданского общества, но и внедрять новые, давать больше возможностей для молодого поколения находить себе международных партнеров для реализации различных проектов, — подчеркнул Марат Айдагулов. Сейчас мы вместе с видными специалистами, деятелями культуры, религиозными лидерами, блогерами обсуждаем и прорабатываем возможную структуру такой платформы».

Напомним, что в мае 2021 года состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участия главы государств-участниц ЕАЭС. «Механизмы интеграции должны работать максимально эффективно, способствовать росту взаимных торговых и инвестиционных связей, промышленной кооперации. Только так мы сможем добиться улучшения макроэкономических показателей, а тем самым и повышения уровня жизни наших граждан», — подчеркнул в своем выступлении Президент России Владимир Путин.

Резюмируя свою идею создания новой институциональной конструкции, эксперт уверен – она непременно упростит горизонтальное взаимодействия общественных и бизнес-структур.

Официальный сайт Марата Айдагулова — Марат Айдагулов.