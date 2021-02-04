Маркетинговые стратегии — наружная реклама и ее преимущества

Наружная реклама — это форма маркетинга, которую можно найти практически на каждом шагу. Среди наиболее часто используемых инструментов можно встретить плакаты, рекламные щиты, листовки, банеры, витрины и многое другое. Хотя обращение к покупателю с помощью визуальных средств очень эффективно, есть мнения, что такая форма рекламы уродует окрестности центра города.

Наружная реклама

Наружная реклама Харьков вместе с развитием технологий стала ассоциироваться с широкоформатными средствами массовой информации, размещенными в центрах городов. Она нацелена в основном на людей, путешествующих по улицам, и её цель — не передать как можно больше информации, а привлечь внимание к определенному продукту.

Подобное решение охватывает широкий спектр доступных форм:

от простых плакатов,

рекламных щитов,

больших экранов, выполненных по светодиодной технологии.

Особый интерес представляет наружная реклама, размещенная на зданиях, остановках и средствах общественного транспорта (автобусах, трамваях). Можно сказать, что она стала неотъемлемой частью ландшафта современного общества.

Эффективность наружной рекламы будет гарантирована, если визуализация будет содержать как можно меньше слов и сосредоточена на визуальных элементах. Часто достаточно одного слова (например, названия компании) на фоне интересно оформленных изображений, чтобы бренд стал узнаваемым.

Важно отметить, что подготовка внешней рекламной кампании не может быть случайностью, а должна быть результатом продуманных решений. Особое внимание стоит уделять рекламным слоганам, а не самому внешнему виду. Человек, гуляющий по улицам города, очень часто буквально на короткое время уделяет внимание тому или иному рекламному элементу, поэтому чаще всего ему удается запомнить только его фрагмент.

Не менее важен вопрос выбора правильной цветовой гаммы и правильного шрифта. Цвета в рекламе должны гармонировать друг с другом и, прежде всего, привлекать внимание потенциальных клиентов. Правильное сочетание цветов сделает рекламу заметной и выделится на фоне других. Предположения о шрифте в основном заключаются в его простоте, ясности и удобочитаемости.

Формы наружной рекламы

К существующим в настоящее время формам наружной рекламы относятся:

плакаты, рекламные щиты,

ситилайты (световые табло на остановках),

рекламные щиты, опирающиеся на металлобетонную конструкцию, размещенные перпендикулярно направлению движения,

мобильные решения (двухсторонний рекламный щит, размещенный на прицепе автомобиля),

широкоформатные рекламные носители (конструкции, размещенные на фасадах объекта),

скроллы с подсветкой (прокрутка рекламных щитов),

инфоэкраны (электронные экраны с рекламными роликами).

Наружная реклама может принимать самые разные формы, и специалисты, занимающиеся ее созданием, все больше превосходят друг друга в инновациях. Используются специфические носители информации, которые действуют как раздражители на органы чувств человека (не только зрительные, но и обонятельные — аромамаркетинг). Однако стоит обратить внимание на то, что наружная реклама не может основываться на уже используемых шаблонах, ставших широко известными, потому что в результате она станет незаметной.