ГлавнаяРецептыИх должен уметь готовить каждый: рецепт бендериков с мясом Их должен уметь готовить каждый: рецепт бендериков с мясом На чтение: 2 минуты Без них не обходится ни одно семейное застолье, особенно, когда собирается большое количество родственников на свадьбах или других семейных событиях. Бендерики можно готовить с разными начинками, но самые вкусные они с мясом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Бендерики – старинное блюдо украинской кухни. Это треугольники из тонких блинов, в которых завернута начинка: мясная, творожная, грибная или овощная. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Обычно их подают в борщ, бульон или грибную уху. Но можно просто есть со сметаной или другим излюбленным соусом. Рецепт бендериков с мясом Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 куриное яйцо; – половина чайной ложки сахара; – щепотка соли; – 50 граммов муки; – 125 граммов молока; – 200 граммов куриного фарша; – половина репчатого лука; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Яйца, сахар, соль, масло и молоко смешиваем венчиком. Добавляем муку и тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы не осталось комочков. Сковороду разогреваем вместе с небольшим количеством растительного масла. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны. Куриный фарш смешиваем с измельченным луком и специями. Разрезаем блинчик пополам, подгибаем одну сторону, выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник. Жарим бендерики на сливочном масле по 6 – 8 минут с каждой стороны. Подаем блюдо со сметаной и измельченной зеленью. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриные шашлыки на шпажках в духовке. Поделитесь с друзьями