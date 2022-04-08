Машинная штукатурка в Киеве и Киевской области

В большом ассортименте штукатурные станции. В наличии Mac Junior 220В, M-4 max 380В и другие модели устройств. Также доступен полный комплекс сопутствующих услуг.
Чтобы воспользоваться нашим сервисом или купить штукатурочную машинку в Украине, нужно оставить свою заявку. О том, как это сделать – пойдёт речь ниже. Машинная штукатурка в Киеве сегодня пользуется огромной популярностью.
Преимущества штукатурных машин
Оборудование, поставляемое нами, имеет ряд преимуществ:
- отличное качество и надёжность комплектующих;
- высокая производительность;
- большой выбор;
- позволяют экономить время по сравнению с ручной работой в пять-семь раз;
- снижают денежные траты на оплату рабочих;
- автоматизированный процесс не требуется наличия огромного количества специалистов (нужно 1-2 человек).
Машинная штукатурка позволяет получить высокое качество и прочность итоговой выровненной поверхности. Если работу выполнить с соблюдением правильной технологии, то можно исключить дополнительные работы по затиранию швов, подмазке, шпатлевке и др. При этом экономится большое число материалов.
Что мы предлагаем
Предлагается широкий выбор оборудования для механизации штукатурных работ по выгодным ценам. В наличии техника различных брендов и разные модели.
Выбирая технику, наши специалисты рекомендуют:
- обратить внимание на мощность (для небольших работ – лучше взять что-то из агрегатов на 220 Вольт, а для крупных строительных фирм – на 380 Вольт).
- ориентироваться на оптимальный параметр производительности техники (необходимо заранее рассчитать свои потребности);
- определиться с нужным типом подачи (может быть горизонтальной или вертикальной; горизонтальная — обладает более высоким значением дальности);
- выяснить назначение устройства (для декоративной штукатурной отделки на незначительных площадях можно взять и ручные модели; чтобы осуществлять большой объем работ, лучшим вариантом будет приобретение штукатурной станции).
Примечание. Если вы сомневаетесь в выборе устройства, есть сомнения, то всегда можно воспользоваться бесплатной консультацией наших специалистов и узнать ответы на свои вопросы. Техническая линия поддержки доступна с 8_00 до 19_00 ежедневно.
В компании также можно заказать комплектующие к устройству: бункер для приема, элементы системы подачи, запчасти для миксера, насосное оборудование, компрессор и др.
Наши преимущества
Заказывая штукатурные машины у нас, клиенты получают:
- Обширный выбор оборудования под различные цели и задачи (на 220 Вольт, на 380 Вольт, мультивольтажные установки).
- Оперативная доставка, устройства.
- Качественное обслуживание, вежливость и компетентность сотрудников.
- Постоянное развитие и улучшение нашего сервиса.
- Разработка и совершенствование выгодных бонусных программ.
- Оптимальное соотношение цена-качество.
- Официальная гарантия от изготовителя.
Обращаясь к нам, клиент сможет получить качественное оборудование для выполнения штукатурных работ на стенах, как внутри, так и снаружи построек уже сегодня. Нужно лишь позвонить и оставить свою заявку.