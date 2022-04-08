Машинная штукатурка в Киеве и Киевской области

В большом ассортименте штукатурные станции. В наличии Mac Junior 220В, M-4 max 380В и другие модели устройств. Также доступен полный комплекс сопутствующих услуг.

Чтобы воспользоваться нашим сервисом или купить штукатурочную машинку в Украине, нужно оставить свою заявку. О том, как это сделать – пойдёт речь ниже. Машинная штукатурка в Киеве сегодня пользуется огромной популярностью.

Преимущества штукатурных машин

Оборудование, поставляемое нами, имеет ряд преимуществ:

отличное качество и надёжность комплектующих;

высокая производительность;

большой выбор;

позволяют экономить время по сравнению с ручной работой в пять-семь раз;

снижают денежные траты на оплату рабочих;

автоматизированный процесс не требуется наличия огромного количества специалистов (нужно 1-2 человек).

Машинная штукатурка позволяет получить высокое качество и прочность итоговой выровненной поверхности. Если работу выполнить с соблюдением правильной технологии, то можно исключить дополнительные работы по затиранию швов, подмазке, шпатлевке и др. При этом экономится большое число материалов.

Что мы предлагаем

Предлагается широкий выбор оборудования для механизации штукатурных работ по выгодным ценам. В наличии техника различных брендов и разные модели.

Выбирая технику, наши специалисты рекомендуют:

обратить внимание на мощность (для небольших работ – лучше взять что-то из агрегатов на 220 Вольт, а для крупных строительных фирм – на 380 Вольт).

ориентироваться на оптимальный параметр производительности техники (необходимо заранее рассчитать свои потребности);

определиться с нужным типом подачи (может быть горизонтальной или вертикальной; горизонтальная — обладает более высоким значением дальности);

выяснить назначение устройства (для декоративной штукатурной отделки на незначительных площадях можно взять и ручные модели; чтобы осуществлять большой объем работ, лучшим вариантом будет приобретение штукатурной станции).

Примечание. Если вы сомневаетесь в выборе устройства, есть сомнения, то всегда можно воспользоваться бесплатной консультацией наших специалистов и узнать ответы на свои вопросы. Техническая линия поддержки доступна с 8_00 до 19_00 ежедневно.

В компании также можно заказать комплектующие к устройству: бункер для приема, элементы системы подачи, запчасти для миксера, насосное оборудование, компрессор и др.

Наши преимущества

Заказывая штукатурные машины у нас, клиенты получают:

Обширный выбор оборудования под различные цели и задачи (на 220 Вольт, на 380 Вольт, мультивольтажные установки). Оперативная доставка, устройства. Качественное обслуживание, вежливость и компетентность сотрудников. Постоянное развитие и улучшение нашего сервиса. Разработка и совершенствование выгодных бонусных программ. Оптимальное соотношение цена-качество. Официальная гарантия от изготовителя.

Обращаясь к нам, клиент сможет получить качественное оборудование для выполнения штукатурных работ на стенах, как внутри, так и снаружи построек уже сегодня. Нужно лишь позвонить и оставить свою заявку.