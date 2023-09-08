Новинка. Ни одного торжества без этого салата: простой и вкусный рецепт на праздничный стол

Салаты постоянно были в центре внимания в кругах поваров. Дело в том, что многие рецепты салатов вызывают вопросы из-за происхождения. Из-за того, что многие способы готовки салатов в разных странах сходятся, повара вечно воюют за подлинность того или иного блюда.

Так, например, случилось с салатом “Цезарь”. Рецепт этого салата остается предметом дискуссий испанских, итальянских, французских и даже мексиканских поваров.

Существует много других салатов, происхождение рецепта которых неизвестно. Мы покажем способ приготовления одного простого не особо известного домашнего салат.

Ингредиенты для салата:

сладкий болгарский перец — шт.;

маринованные грибы — 300 г;

отварная куриная грудка — 200 г;

помидоры черри — 150 г;

майонез — 3 ст. л.;

лук зеленый — ½ пучка;

петрушка — 1/2 пучка;

яйцо — 2 шт.;

соевый соус — ст.л.;

горчица — ч.л.

Приготовление салата:

Отварную куриную грудку делим на небольшие волокна, выкладываем в глубокую миску. Нарезаем маленьким кубиком очищенный сладкий болгарский перец, делим на две части каждую помидорку Черри.

Выкладываем помидоры и сладкий перец к отварному мясу. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, кладем вместе с маринованными грибами в салатник.

Яйца отвариваем заранее вкрутую, очищаем и вилкой давим до образования яичной кашицы. Данную кашицу кладем в салат.

Для заправки смешиваем майонез с соевым соусом и горчицей. Заправляем салат полученным соусом, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Солить салат рекомендуется по вкусу, так как маринованные грибы достаточно соленые. Отличный салат для праздничного стола или ужина.