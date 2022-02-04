Масляные духи — свежесть и обоняние

Масляные духи давно пользуются популярностью. Еще с древних времен восточные красавицы использовали их для придания неповторимого благоухания своему телу. Эти средства и сейчас пользуются большим спросом среди женщин. В этом поможет лучшая парфюмерия — купить масляные духи оптом от CocoOpt в Киеве можно по очень выгодной цене.

Купить масляные духи в Украине можно в интернет-магазине Cocoopt. Здесь представлены ароматы известных брендов на любой вкус:

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Среди большого выбора товаров можно найти подходящий аромат, который сделают его обладательницу особенной и неповторимой.

Масляные духи 7 мл: особенности

Основные преимущества такой парфюмерии:

стойкость

экономичность

натуральность

отсутствие спирта

изменение интенсивности

Для долгого благоухания тела достаточно небольшого количества средства, практически одной капли. Высокая экономичность объясняется высокой концентрированностью. Небольшого флакончика масляных духов 7 мл хватает на долгое время.

В основу парфюма входит эмульгатор, благодаря которому после нанесения на коже образуется пленка. Она делает процесс испарения аромата более долгим. Поэтому духи обладают высокой стойкостью.

Парфюмерия не содержат спирта. Этот факт особенно важен для обладательниц чувствительной кожи, которая плохо переносит спиртосодержащие средства. Отсутствие спирта делает запах насыщенным и естественным, но не резким.

Парфюм создается из натуральных ингредиентов. В состав входят различные специи и экстракты растений.

Интенсивность запаха может изменяться в зависимости от состояния и температуры тела, влажности воздуха. Во время двигательной активности приятный запах усиливается. В состоянии покоя аромат становится деликатным и еле заметным. Аромат раскрывается постепенно в течение дня. Со временем открываются новые нотки, и создается невероятный ароматный шлейф.***