Материалы для создания перегородок

Стекло на заказ в Москве. Продажа стеклянных перегородок и дверей
Перегородка внутри комнаты – это хороший способ рационально использовать жилую площадь. Можно, например, сделать из одной большой спальни две маленькие или отвести место под небольшой офис. Это особенно актуально в однокомнатных квартирах. Иногда сантехнические перегородки выполняют чисто декоративную функцию и служат для придания определенного стиля. Также могут применяться раздвижные конструкции из противопожарного стекла или дерева. В любом случае стоит определиться, какое заграждение больше подходит для такой перепланировки и как его установить.
Стеклянные перегородки. Особенности стеклянных перегородок лофт
Чтобы разграничить пространство и затратить при этом минимальное количество денежных средств и времени, лучше всего использовать преграждающую конструкцию из стекла на металлическом либо деревянном каркасе. Исключительно ровная поверхность и технологичность упрощают процесс установки и дальнейшую облицовку. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на пол, что является незаменимым при установке перегородки на верхнем ярусе деревянного дома или в многоэтажных домах. Однако такую конструкцию легко повредить, так как хрупкость материала и полость между листами составляют крайне плохое сочетание. Заказать изготовление стемалита для стеклянных перегородок в стиле лофт рекомендуем вам, поскольку это очень стильно.
Возведение таких стенок для разделения жилплощади применяется преимущественно в домах из кирпича.
Основные преимущества:
- большой срок службы;
- влагостойкость;
- прочность;
- огнеупорность;
- биологическая устойчивость (не способствует образованию плесени).
Основные недостатки такого типа перегородок:
- теплопроводность,
- трудоемкость сооружения,
- высокая стоимость материала,
- обязательное оштукатуривание,
- большой удельный вес.
Десятилетия назад в строительстве начал использоваться такой материал, как стекло триплекс 2 2.