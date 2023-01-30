Материалы для создания перегородок

Стекло на заказ в Москве. Продажа стеклянных перегородок и дверей

Перегородка внутри комнаты – это хороший способ рационально использовать жилую площадь. Можно, например, сделать из одной большой спальни две маленькие или отвести место под небольшой офис. Это особенно актуально в однокомнатных квартирах. Иногда сантехнические перегородки выполняют чисто декоративную функцию и служат для придания определенного стиля. Также могут применяться раздвижные конструкции из противопожарного стекла или дерева. В любом случае стоит определиться, какое заграждение больше подходит для такой перепланировки и как его установить.

Стеклянные перегородки. Особенности стеклянных перегородок лофт

Чтобы разграничить пространство и затратить при этом минимальное количество денежных средств и времени, лучше всего использовать преграждающую конструкцию из стекла на металлическом либо деревянном каркасе. Исключительно ровная поверхность и технологичность упрощают процесс установки и дальнейшую облицовку. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на пол, что является незаменимым при установке перегородки на верхнем ярусе деревянного дома или в многоэтажных домах. Однако такую конструкцию легко повредить, так как хрупкость материала и полость между листами составляют крайне плохое сочетание. Заказать изготовление стемалита для стеклянных перегородок в стиле лофт рекомендуем вам, поскольку это очень стильно.

Возведение таких стенок для разделения жилплощади применяется преимущественно в домах из кирпича.

Основные преимущества:

большой срок службы; влагостойкость; прочность; огнеупорность; биологическая устойчивость (не способствует образованию плесени).

Основные недостатки такого типа перегородок:

теплопроводность, трудоемкость сооружения, высокая стоимость материала, обязательное оштукатуривание, большой удельный вес.

Десятилетия назад в строительстве начал использоваться такой материал, как стекло триплекс 2 2.