Матрасы коллекции «Идеал». Характеристика пружинного блока

Современные матрасы – здоровый и спокойный сон

Спальный матрас оказывает огромное влияние на качество сна и самочувствие, поэтому выбор должен быть продуманным. Хороший матрас не может быть слишком мягким или слишком жестким.

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Пружинные матрасы основаны на большом количестве независимо действующих пружин. Высокая точечная эластичность и разделение нескольких зон жесткости делают сон максимально комфортным и полезным для позвоночника.

Противоаллергенный матрас – это специально сконструированная поверхность.

На рынке представлено несколько типов матрасов, предназначенных для аллергиков:

Противоаллергенные латексные матрасы изготавливаются из сырья, сочетающего натуральный и синтетический латекс. Латекс известен своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, связанными, в частности, с противодействием развитию клещей. Благодаря тому, что в его структуре есть специальные каналы, это воздушный материал, который отлично впитывает и отдает влагу, благодаря чему он все время остается сухим, что препятствует развитию в нем микробов. Матрасы из антиаллергенной пены – аллергикам рекомендуется использовать матрасы из высокоэластичной пены (известной также как пена HR) или из термоэластичной пены (известной также как пена Visco). Оба материала являются воздухопроницаемыми, благодаря чему они легко вентилируются или впитываются и выделяют влагу. Антиаллергенные матрасы с кокосовой вставкой – это отличный выбор для всех аллергиков, предпочитающих более жесткую постель. Помимо упрочнения и стабилизации, вставка из натурального кокоса обладает прекрасными термическими свойствами, обеспечивая идеальную циркуляцию воздуха внутри матраса.

Ортопедический матрас

Это матрас, который восстанавливает и расслабляет мышцы быстрее, чем другие матрасы, помогает поддерживать правильную осанку во время сна, что предотвращает мышечные боли, онемение рук и ног или ригидность затылочных мышц после пробуждения. Ортопедический матрас помогает уменьшить боль в спине, а также помогает поддерживать правильное кровообращение и, таким образом, косвенно способствует насыщению мышц кислородом. Ортопедические матрасы также предотвращают развитие дефектов опорно-двигательного аппарата и пролежней, поддерживают реабилитационные процессы.

Матрасы из высокоэластичной пены имеют сходные свойства с пружинными матрасами, но лишен их недостатков. Они демонстрируют высокую эластичность и точечную гибкость.