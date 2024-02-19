Вкусный и простой десерт: рецепт вафельного торта

Вафельный торт считается самым простым из тех, что можно приготовить. Ведь коржи не надо выпекать, они продаются уже готовыми.

Обычно рецепты вафельных тортов известные шеф-повара не публикуют, ведь готовится такой тортик очень просто. Готовые вафельные коржи можно купить в любом супермаркете, а крем обычно готовят из вареного сгущенного молока. Но это вкусный торт приготовлен в стиле конфет «Рафаэлло».

Рецептом поделилась кулинарный блогер и шеф-повар Валентина Саенко.

Вафельный торт «Рафаэлло»

Ингредиенты:

вафельные лепешки — 1 упаковка;

сгущенное молоко (белое) — 300 г;

крем-сыр — 150 г;

миндаль — 50 г;

шоколад белый — 200 г;

кокосовая стружка — 50 граммов + на обсыпку.

Белый шоколад растапливаем на водяной бане. Миндаль обжариваем на сухой сковороде и измельчаем в блендере в крошку. Желательно не слишком, чтобы крошка не была очень мелкой. Можно взять хлопья миндаля. Кокос тоже можно немного обжарить.

Для крема смешиваем крем-сыр и сгущенное молоко до однородности.

На тарелку, где будем собирать торт кладем немного крема, чтобы зафиксировать первый корж. На первую вафлю выливаем половину растопленного шоколада, размазываем и накрываем вторым коржом. Сверху кладем часть крема из сгущенки, размазываем и присыпаем кокосом. Накрываем, смазываем кремом и посыпаем миндалем. Следующий корж смазываем кремом и кокосом, затем корж смазываем шоколадом.

Ставим торт в холодильник хотя бы на часок. Далее перед подачей украшаем по желанию.

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