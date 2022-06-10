В настоящее время именно корпусная мебель является самой популярной в своем роде. Это связано с тем, что она обладает высокой функциональностью, а также ей свойственно разнообразие дизайна.

Подобная мебель является не просто красивой и прочной, но в том числе и практичной, ведь она отлична невероятно хорошим составом. Сегодня такие мебельные изделия представлены широким выбором — это шкафы, стеллажи здесь, тумбы, серванты, секретеры, стенки и трюмо. Мебельные шаблоны и кондукторы вы можете заказать на сайте шаблон-м.рф.

Нюансы производства корпусной мебели

Сегодня производство корпусной мебели осуществляется с помощью разнообразных материалов — это не только ценное натуральное дерево самого высокого качества, но и ДСП, МДФ. Как правило используют бук, ясень, сосну, дуб и даже кедр для изготовления декоративных конструкций. Помимо основного материала, применяют в том числе и металл со стеклом, не говоря уже о других различных элементах декорирования. Как правило, в отделке применяют пластик, но бывают и эксклюзивные материалы — дерево, стекло и ценные материалы.

Что касается технологии производства, она варьируется в зависимости от места и производителя. Но стоит сказать, что впервые создание мебели купе появилось именно в Европе, и основная технология пришла именно оттуда.

Само изготовление — сложный и очень трудоемкий процесс, который происходит с помощью автоматизированного оборудования, но в нем принимает участие и ручной труд. Корпусная мебель изготавливается чаще всего тремя этапами, в которые входит раскройка материалов, высверливание гнезд и облицовка внешних элементов. Во всех этих этапах большую роль играет профессионализм.

Со слаженным производством получаются стильные и дешевые шкафы-купе, которые зависят как от правильного начала производства, так и от работы дизайнеров на всех этапах создания. Во время него самые лучшие специалисты используют как креативное мышление, так и создание эскизов мебели. Именно такой подход позволяет сделать красивую и великолепную мебель.

Производство ставит большое ударение на раскрое материала, распределении деталей, на распиливании с использованием высокопроизводительных станков и другого сложного оборудования, например, подрезной пилы. Облицовка, как правило, занимает больше всего времени — включает производство мебели из ДВП, качественную сборку всех деталей, облицовку кромок, механическую обработку, изготовление мелких и крупных деталей.