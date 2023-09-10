Описание приготовления:

Основа этого супа — бульон из гуся. А состав этого простого, но вкусного супа — картофель, обжаренная морковка с луком и лапша. Лапшу можно взять готовую магазинную или если позволяет время, приготовить её самим. За счёт ароматного и жирного гусиного бульона, блюдо получается сытное, ароматное и аппетитное! Понравится и взрослым и детям, даже самым маленьким!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Гусь Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Гусь 450 Грамм (любые части)

Картофель 4 Штуки

Лук 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Лапша 70 Грамм

Растительное масло 3 Ст. ложки

Вода 2-2,5 Литра

Лавровый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Черный перец По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

234 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп из гуся с лапшой»

Подготовьте все ингредиенты. Для бульона подойдёт любая часть тушки. Лучше всего взять спинку, ножки или крылышки.

Мясо промойте под проточной водой и удалите остатки перьев, если такие имеются. Морковь очистите, с луковицы снимите верхнюю шелуху и хорошо промойте. Переложите гуся и овощи в кастрюлю. Добавьте воду, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне около 1-1,5 часов (до готовности мяса).

Пока готовится бульон, очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками.

Оставшуюся луковицу нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи в растительном масле до мягкости. В процессе можете добавить любимые специи, так они лучше раскроют свой аромат.

Готовый бульон процедите и перелейте в чистую кастрюлю. Добавьте картофель и варите около 20 минут.

Мясо гуся отделите от костей. Отмерьте необходимое количество вермишели. За 5 минут до готовности картофеля добавьте мясо и вермишель в кастрюлю. Добавьте так же содержимое сковороды и отрегулируйте на соль.

Суп из гуся с лапшой готов. Дайте ему настояться 10-15 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Готовое мясо можно добавлять не в кастрюлю, а предложить каждому отдельно при подаче.