Описание приготовления:
Основа этого супа — бульон из гуся. А состав этого простого, но вкусного супа — картофель, обжаренная морковка с луком и лапша. Лапшу можно взять готовую магазинную или если позволяет время, приготовить её самим. За счёт ароматного и жирного гусиного бульона, блюдо получается сытное, ароматное и аппетитное! Понравится и взрослым и детям, даже самым маленьким!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Гусь Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Гусь 450 Грамм (любые части)
- Картофель 4 Штуки
- Лук 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Лапша 70 Грамм
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Вода 2-2,5 Литра
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Черный перец По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
234 ккал
Калорийность
7 г
Белки
18 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп из гуся с лапшой»
Подготовьте все ингредиенты. Для бульона подойдёт любая часть тушки. Лучше всего взять спинку, ножки или крылышки.
Мясо промойте под проточной водой и удалите остатки перьев, если такие имеются. Морковь очистите, с луковицы снимите верхнюю шелуху и хорошо промойте. Переложите гуся и овощи в кастрюлю. Добавьте воду, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне около 1-1,5 часов (до готовности мяса).
Пока готовится бульон, очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками.
Оставшуюся луковицу нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи в растительном масле до мягкости. В процессе можете добавить любимые специи, так они лучше раскроют свой аромат.
Готовый бульон процедите и перелейте в чистую кастрюлю. Добавьте картофель и варите около 20 минут.
Мясо гуся отделите от костей. Отмерьте необходимое количество вермишели. За 5 минут до готовности картофеля добавьте мясо и вермишель в кастрюлю. Добавьте так же содержимое сковороды и отрегулируйте на соль.
Суп из гуся с лапшой готов. Дайте ему настояться 10-15 минут и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Готовое мясо можно добавлять не в кастрюлю, а предложить каждому отдельно при подаче.