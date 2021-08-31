Меню ресторана через QR код – новое измерение онлайн-заказов

QR-код может эффективно использоваться различными заведениями общественного питания – от ресторанов высокой кухни до кафе быстрого питания.

Заказывать меню ресторана через qr код со смартфона чрезвычайно удобно. Практика в ресторанах скоро забудется. Когда один человек лично общается с клиентами и управляет несколькими подключениями.

По сравнению с линейными штрих-кодами QR-коды имеют ряд преимуществ. Они образованы черными квадратами на белом фоне, что позволяет закодировать больше информации, чем в линейном штрих-коде. Чем больше квадратов с каждой стороны, тем больше данных закодировано в QR-коде. Штрих-коды можно сканировать только с бумаги, QR-коды также можно сканировать с цифровых экранов.

Клиенты могут размещать заказы прямо со своего стола, отсканировав QR-код.

Заказ за столом с помощью QR-кодов:

Скан QR-кода, чтобы открыть меню. Клиент сканирует код из таблицы на своем телефоне. Выбор блюд. Заказчик выбирает блюда из меню за секунды. Заказ сразу идет в ресторан. Ресторан принимает заказ так же, как и онлайн-заказ.

Преимущества меню ресторана через QR код

Это решение, которое имеет множество преимуществ. Прежде всего, это позволяет быстро, безопасно и удобно общаться между рестораторами и их клиентами. Это значительно сокращает время обработки заказа, повышая качество услуг. Более того, это приложение простое в использовании, понятное и функциональное. С этим справится любой, даже неопытный покупатель.

Среди его сильных сторон также программа лояльности, благодаря которой могут выиграть как клиенты, так и рестораторы. Это также отличный рекламный инструмент – с помощью приложения вы можете информировать гостей о текущих акциях, скидках или событиях в вашем помещении.

Бесконтактные QR-меню, которые повышают качество обслуживания клиентов за счет интеграции со всеми мобильными устройствами, могут работать с устройствами со следующей операционной системой:

Android;

iOS;

Windows Phone.

Эти операционные системы, которые являются наиболее часто используемыми и составляют 99% мобильных систем в мире, выглядят как операционные системы, которые работают в партнерстве с онлайн-меню с системой QR-кода.