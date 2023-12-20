Чудо-закуска на Новогодний стол. Сочные рулетики: вкусно и аппетитно

Про что нельзя забывать при приготовлении блюд на праздничный стол? Нельзя забывать про закуски, так как они составляют важную часть праздника. Во время застолья, как правило, присутствует алкоголь. Напитки требуется закусывать для того, чтобы спирт лучше усваивался в желудке и не было неприятного послевкусия. Конечно, есть люди, которые не закусывают. Но, процент таких людей гораздо ниже.

Для того, чтобы позаботиться о состоянии гостей, надо заранее обдумать закуски. Они должны быть простыми, сытными и одинарными. Помимо закусочных салатов на стол стоит подавать тарталетки, бутерброды и иные закуски. Например, куриные рулетики с начинкой.

Ингредиенты для куриных рулетов с начинкой:

куриное филе — 3 шт.;

соль — 1 ч.л.;

черный молотый перец — ½ ч.л.;

паприка красная — 1 ч.л.;

сушеный чеснок — 1 ч.л.;

орегано — 1 ч.л.;

творожный сыр — 150 г;

яйцо — шт.;

морковь — шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

сметана 20% — 2 ст.л.;

сыр — 40 г.

Приготовление куриных рулетов с начинкой:

Нарезаем куриное филе на небольшие пластины, выкладываем их на поверхность стола. Накрываем пластины пищевой пленкой и отбиваем с обеих сторон, чтобы мясо стало тоньше.

Посыпаем каждую пластину с обеих сторон солью, черным перцем, паприкой, сушеным чесноком и орегано. Оставляем пластины мариноваться на 10-15 минут.

Для начинки натираем отваренное заранее яйцо на маленьких зубчиках терки, а также измельчаем вареную морковь и маринованные огурцы. Кладем измельченные продукты в творожный сыр, перемешиваем.

Высыпаем в начинку сушеный чеснок по вкусу. Выкладываем на пластины куриного филе начинку, распределяем по всей поверхности. Сворачиваем куриное мясо в рулет начинкой внутрь.

Натираем мелко сыр, смешиваем со сметаной. Смазываем противень сливочным маслом, выкладываем рулеты на поверхность.

Каждый рулет смазываем сметаной, запекаем в духовке при 180 градусах 15-20 минут.

Главное в приготовлении не запекать рулеты слишком долго, чтобы те остались сочными.

Эта закуска украсит любой праздничный стол.