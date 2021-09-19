Металлическая мебель от производителя и на заказ — Картотеки формата А5

Металлическая мебель. Шкафы металлические инструментальные

Все мы привыкли к деревянной мебели. Но как оказалось, что ее можно с успехом делать не только из дерева, но и из металла. На многих предприятиях, школах уже давно используют металлическую мебель. В наших квартирах тоже можно встретить ее, особенно когда, необходимо оборудовать квартиру в стиле хай-тек и создать интересное дизайнерское решение. Из металла можно создать настоящее произведение искусства, что многие профессионалы делают. Причем оформить ее можно в самой разной цветовой гамме.

Хотя в стандартной мебели присутствуют только необходимые функциональные части, металлическая мебель довольно органично смотрится в современном интерьере. В крупных организациях всегда стараются покупать серийную металлическую мебель, так как она является наиболее практичной. Если вам нужны картотечные шкафы А5 металлические, то переходите на сайт компании metmebelopt.ru.

Металлическая мебель для обустройства жилища

Это могут быть кровати, стулья, столы, кресла и т.д. В этих предметах прежде всего ценится их внешняя привлекательность, поэтому используется не только металл, но и дерево, пластик, бронированное стекло. Такая мебель покрывается специальными полимерными красками, чтобы придать ей привлекательность. Из металла можно создать мебель даже для самого элитного интерьера. Все зависит от финансовых возможностей заказчика. Вооружившись металлорежущим инструментом, можно создать оригинальную вещь и украсить ее различными кованными элементами.

Как изготавливать металлическую мебель

В профессиональных мебельных мастерских для изготовления мебели применяется лазерная резка — это является распространенной практикой. Необходимо взять трубки из тонкой стали, диаметр которых составляет не менее 16 мм и не более 22 мм. Данные трубки необходимо согнуть, чтобы придать мебели нужную форму. Согнуть металлическую трубку можно с помощью специального верстака, который представляет собой плоский диск и два деревянных бруска. Трубка помещается между двумя брусками, чтобы потом согнуть. Если форма трубки нестандартная, то изготавливается плаз, который повторяет контуры будущей детали. Детали проверяют по данному плазу на правильность в ходе сгибания.

Чтобы соединить вместе детали, необходимо взять деревянные переходные втулки и закрепить шурупами или шпильками. Металлические ножки наполняются внутри специальными древесными пленками. На заключительном этапе мебель подвергается полировке и покрывается лаком.