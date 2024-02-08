Салат «Простой» из самых доступных продуктов. Рецепт за 5 минут и нет горы посуды: со стола улетает первым

Какое сочетание для салата можно назвать необычным, при этом довольно вкусным? Это крабовые палочки и морковь по-корейски. Многие считают, что эти продукты не совместимы. Но, если попробовать это сочетание, то сразу можно понять, как сильно вы ошибаетесь.

И морковь по-корейски, и крабовые палочки были созданы азиатами. Поэтому у этих компонентов довольно много общего. Морковь по-корейски придумали корейцы, которые поселились в СССР и очень скучали по своей кухне. А крабовые палочки — это результат дефицита крабового мяса в Японии.

Расскажем, как из нескольких ингредиентов создать простой салат.

Ингредиенты для салата:

морковь по-корейски — 150 г;

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 2 шт.;

плавленые сырки — 1 шт.;

майонез — 2 ст.л.

Приготовление салата:

Отвариваем вкрутую яйца. Натираем холодный плавленый сырок в миску через большие резцы терки. Аналогично натираем яйца, сваренные вкрутую.

Крабовые палочки делим на волокна и тоже выкладываем в салат. Выливаем из моркови по-корейски жидкость и кладем ее в салат.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Салат стоит оставить в холодильнике на 10-15 минут, чтобы все компоненты пропитались друг другом.

Получается простой салат для закуски, полдника и даже торжества.