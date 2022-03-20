Складной механизм со сдвижением

Раздвижные межкомнатные двери складного типа, отличаются более сложной конструкцией, но вместе с тем имеют оригинальный внешний вид. Створка состоит из трех и более ламелей, имеющих хорош обработанный стык, незаметный при их соединении. Ламели, соединены между собой шарнирной петлей, передвигаются в специальных направляющих на скользящих роликах. Межкомнатные раздвижные двери из массива дуба, ясеня, лиственницы и сосны вы можете заказать по хорошей цене с доставкой и монтажом вот тут https://rids20.ru/barndoor.

В результате, при открывании двери она смещается в сторону, образуя гармошку около створа дверной коробки. Такая система максимально экономична по занимаемому пространству, подойдет для узких коридоров, небольших гардеробных, кладовых и любых других помещений в доме. Ее минусом является относительно невысокий уровень звукоизоляции, что обусловлено большим количеством стыков из-за сегментной конструкции двери.

В зависимости от модели, сдвижные складывающиеся двери, могут быть оснащены одной направляющей в верхней части или двумя в верхней и нижней. Нижняя направляющая требуется в случае, если монтируется двустворчатая массивная конструкция в большой проем. В таких случаях, чтобы исключить вибрацию и люфт створки применяется нижний опорный рельс, повышающий жесткость и устойчивость всей системы.

Если Вас заинтересовали раздвижные двери межкомнатные цена конструкции, будет зависеть от материалов, размеров створки и других особенностей. Складные двери стоят чуть дороже, это обусловлено более сложной технологией производства. По надежности и долговечности эксплуатации они не уступают стандартным одностворчатым или двустворчатым дверям, превосходя их с эстетической точки зрения, а также отличаясь большей оригинальностью внешнего вида. Оптимально подходят для помещений с нестандартной планировкой пространства.