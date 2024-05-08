ГлавнаяРецептыВкуснее не бывает: рецепт фантастического салата с селедкой Вкуснее не бывает: рецепт фантастического салата с селедкой На чтение: 1 минута Есть много вкусных салатов с селедкой. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат понравится многим. Он прекрасно заменит классическую Шубу. Будет вкусно Рецепт, который вы точно захотите повторить: готовим быстрые ленивые голубцы Салат с селедкой Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 – 5 отварных картофелин; – 2 соленых огурца; – филе крупной сельди; – половина банки консервированного горошка; – 1 синий лук; – петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу. Приготовление: Отваренный в мундирах картофель почистьте и нарежьте кубиками. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком, а зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте к столу. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями