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Вкуснее не бывает: рецепт фантастического салата с селедкой

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Вкуснее не бывает: рецепт фантастического салата с селедкой

Есть много вкусных салатов с селедкой. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво.

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Этот салат понравится многим. Он прекрасно заменит классическую Шубу.

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Салат с селедкой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 – 5 отварных картофелин;
– 2 соленых огурца;
– филе крупной сельди;
– половина банки консервированного горошка;
– 1 синий лук;
– петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отваренный в мундирах картофель почистьте и нарежьте кубиками.
  2. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком, а зелень измельчите.
  3. Смешайте все ингредиенты, заправьте салат маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.

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