Микроскопы Olympus — качество и надежность

Немного о качественных микроскопах – почему стоит купить Olympus bx53

Обладая улучшенным качеством изображения и эргономикой, инвертированный микроскоп Olympus CKX53 обеспечивает отличную производительность и удобный рабочий процесс для различных исследований, включая наблюдение за живыми клетками, их отбором и обработкой, а также изучения и анализа других объектов. Энергосберегающий светодиодный источник света CKX53, у которого срок службы дольше, чем галогеновой лампы, обеспечивает качественную передачу изображение по всему полю зрения(FN) 22. Хотите приобрести качественные микроскопы Олимпус? Тогда рекомендуем вам обратиться к официальному на территории Российской Федерации дилеру Olympus «Интерген», которая занимается поставкой оборудования для лабораторий (клиник) ЭКО. Основные направления — поставка микроскопов Olympus, инкубаторов CO2, криохранилищ, центрифуг, шейкеров, оборудования для ЭКО.

Модель CKX53: основные особенности

хорошая цветопередача, благодаря встроенному светодиодному источнику света;

компактный и эргономичный корпус с удобным управлением;

оперативная работа: наблюдение клеток с помощью новой системы фазового контраста.

Микроскоп Olympus CKX53: функциональность

Хорошее качество изображений

Светодиодный источник света создает четкие изображения ячеек с хорошей цветопередачей даже при изменении яркости вокруг поля обзора.

Легкий корпус

Поскольку CKX53 примерно на 20% легче предыдущей модели, легче перемещать микроскоп по лаборатории и размещать его на столе при наблюдении за клетками в асептических условиях. Микроскоп разработан для эффективной работы, а его механизм управления удобно расположен вокруг выключателя питания.

Инновационная система фазового контраста

Новая система имеет 4-кратное, 10-кратное, 20-кратное или 40-кратное увеличение с использованием той же кольцевой щели * 2 (по сравнению с 10-кратным, 20-кратным и 40-кратным увеличением на предыдущей модели). Это обеспечивает простое и эффективное наблюдение клеток при различных увеличениях без регулировки.