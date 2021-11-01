Многофункциональные медицинские кресла – неотъемлемая часть медицинского учреждения

Как выбрать кресла для залов ожидания

Выбирая замену стульев в зале ожидания в медицинских учреждениях, необходимо принять во внимание различные соображения, которые снова могут уравновесить стоимость изделия.

Рабочий цикл медицинских стульев для ожидания

Рабочий цикл стула означает, сколько раз за 24 часа человек сидит на стуле. В таких средах, как залы ожидания врачей, где практика открыта только 5 дней в неделю в течение 8 часов, рабочий цикл намного меньше, чем в больнице A&E, где используется 24 часа, а в выходные могут произойти неправильное использование. В условиях низкого рабочего цикла можно использовать сиденье с меньшей грузоподъемностью, такое как Rollo, тогда как в больнице A&E подойдет более прочное кресло, например, для тяжелых условий эксплуатации.

Вес пользователя

Следующее, что нужно учитывать при выборе кресел для залов ожидания — это вес пользователей. Сегодня многие пациенты, поступающие к терапевту или в больницу, тяжелее, чем 10 лет назад. Нельзя сказать, что они бариатрические, но средняя нагрузка, которую стул должен выдерживать, в современную эпоху выше. В сочетании с приведенным выше рабочим циклом сиденье может вскоре начать показывать напряжение. Особого внимания требуют зоны ожидания для беременных, но также и клиники, куда обращаются родители и ребенок. Часто ребенок сидит на коленях у родителей. Это может эффективно загрузить кресло на более высокий уровень, чем его конструкция. Исторически использовались кресла с пределом веса 110 кг, но в современных условиях стоит рассмотреть более тяжелые кресла для контрактных рабочих, такие как Thor с грузоподъемностью 200 кг.

Здравоохранение Уборка стульев в зале ожидания

Чистка и возможность чистить жизненно важны для борьбы с инфекциями. При выборе медицинского кресла жизненно важен способ его чистки. Не только верхние поверхности, но и нижние. Изучите стул как конструкцию для труднодоступных мест. Многие чистящие вещества NHS могут разъедать металл, дерево и винил, ослабляя или обесцвечивая отделку. Типичный раствор хлора в 10000 частей на миллион, как правило, не причинит вреда отделке при использовании на качественной виниловой обивке, такой как Camira Just Color .