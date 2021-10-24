Модели и детские игрушки

Из какого материала делают игрушки?

Игрушки играют важную роль в жизни ребенка. Они не только увлекают, позволяют скрасить досуг, но и выступают своеобразными тренажерами для развития. Покупая куклу, мяч или конструктор, взрослые редко задумываются из чего они изготовлены, а ведь от этого зависит безопасность, здоровье малышей. Мы расскажем из каких материалов делают игрушки на фабриках, и из чего их можно смастерить самостоятельно.

Материалы для детских игрушек

Пластик, резина, дерево, ткань, камень, металл, картон, мех, вата, глина, стекло, фарфор — перечень подходящих материалов для изготовления игровых предметов можно продолжать практически бесконечно Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее часто в промышленном производстве используется древесина, пластик и ткань. Сборка масштабных моделей танков из пластика имеет миллионы поклонников по всей планете. Магазин умных игрушек БАТЛЕР рекомендует вам купить качественные сборные модели танков.

Дерево

Натуральный природный материал долговечен, прост в уходе, гипоаллергенен, приятен на ощупь и несет в себе особую внутреннюю энергетику. Его поверхность отшлифовывают, покрывают лаком или красят. Из дерева делают простые по форме, но очень полезные для малышей предметы: конструкторы, сортеры, лабиринты, шнуровки, настольные игры. Они развивают мелкую моторику, усидчивость, внимание, мышление и воображение. При выборе стоит остерегаться товаров сомнительных производителей, ведь лак или краска могут представлять для малыша опасность.

Пластик

Этот материал позволяет создавать игровые предметы разнообразных форм, расцветок, размеров, помещать внутрь различные механизмы. Они интересны, легко моются, достаточно прочны. Однако, именно пластик часто становится причиной аллергии или отравления малышей. Недобросовестные производители добавляют в состав вещества, которые делают игрушки красивее на вид, приятнее на ощупь, но опаснее для здоровья. Стоит относиться внимательно к их выбору, отказаться от покупки при наличии химического запаха или чересчур броского цвета.