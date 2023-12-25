Крем с вареной сгущенкой для торта – это один из вариантов с широкой линейки разнообразных кремов, как необходимых дополнений для прослаивания тортов, выравнивания и декора. Вареная сгущенка крему придает особый вкус карамели, устойчивость и сладость. Варится сгущенка ровно один час, что максимально сохраняет ее вкус и текстуру, а в кремах дополняется маслом, сметаной, сливками, творожным сыром и разными ароматизаторами.

Крем для торта с вареной сгущенкой и маслом

Крем для торта с вареной сгущенкой и маслом является самым простым, быстрым и универсальным вариантом. Такой крем отличает пластичность, устойчивость и хороший вкус. В этом рецепте приведена классическая пропорция вареной сгущенки и сливочного масла, но ее можно изменить.

Ингредиенты –+1 порц.

Вареная сгущенка 380 гр.

Масло сливочное 150 гр.

Шаги 15 мин.

Крем с вареной сгущенкой для торта готовится очень просто. Сгущенку и сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы они были одинаковой комнатной температуры, иначе крем при взбивании расслоится. Переложить их в отдельную посуду. Миксером, начиная с небольшой скорости с постепенным ее увеличением, в течение 5-7 минут эти ингредиенты взбить. Лопаточкой периодически крем снимать со стенок посуды. Взбить крем в однородную гладкую массу. Приготовленный крем с вареной сгущенкой и маслом сразу использовать для прослойки и декора торта. Вкусной и удачной выпечки!

Крем с вареной сгущенкой и сметаной

Крем с вареной сгущенкой и сметаной по текстуре получается более нежным в сравнении с масляным, что идеально подходит для пропитки коржей любого торта, особенно бисквитного. Сметана для крема берется только жирная и холодная. В этом рецепте крем дополним загустителем и ромовой эссенцией.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Сгущенка вареная – 150 гр.

Сметана 25% – 200 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Загуститель для сметаны – 6 гр.

Ромовая эссенция – 1 капля.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденную сметану переложите в посуду для взбивания крема. Добавьте к ней сахар с загустителем и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Затем миксером при средней скорости, сметану в течение 3-4 минут взбейте в густую массу. К взбитой сметане переложите вареную сгущенку.

Шаг 3. Для особого аромата добавьте к крему немного ромовой эссенции и еще раз взбейте. Текстура взбитого крема должна у вас получиться густой и пышной.

Шаг 4. Взбитый крем минимум на полчаса поставьте в холодильник для стабилизации.

Шаг 5. По прошествии этого времени, приготовленный крем с вареной сгущенкой и сметаной можете использовать для формирования торта. Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем с вареной сгущенкой

Заварной крем с вареной сгущенкой многие хозяйки, да и кондитеры, высоко ценят за простое приготовление, нежную легкую текстуры и достаточную устойчивость. В этом рецепте основу крема завариваем по классической технологии на молоке, яйцах, муке и крахмале. К ней добавляем вареную сгущенку и взбитое сливочное масло.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 л.

Яйцо – 2 шт.

Сгущенка вареная – 100 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Сахар – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник налить молоко и поставить на плиту для нагревания.

В отдельную посуду разбить два яйца, насыпать сахар и венчиком хорошо взбить.

Шаг 2. Затем в эту массу насыпать по столовой ложке крахмала и муки, налить стакан подогретого молока и венчиком перемешать до однородной текстуры, подобной жидкому тесту.

Шаг 3. В начавшее закипать молоко тонкой струей при одновременном активном перемешивании перелить яичную массу.

Шаг 4. Поварить заварную основу не более двух минут и только до загустения. Затем ее немного остудить.

Шаг 5. Переложить в эту массу вареную сгущенку и хорошо перемешать. Оставить до полного охлаждения.

Шаг 6. В другой посуде миксером и добела взбить сливочное масло.

Шаг 7. Взбитое масло порционно переложить в заварную основу, хорошо лопаткой перемешивая крем после каждой порции. Приготовленный заварной крем с вареной сгущенкой можно сразу использовать для формирования торта. Вкусной и удачной выпечки!

Крем чиз с вареной сгущенкой

Крем чиз с вареной сгущенкой в последнее время стал достаточно популярным за простое приготовление, хороший вкус, легкость и устойчивость текстуры, и доступность основных ингредиентов, особенно мягких сливочных сыров любого сорта. В этом рецепте крем-чиз готовим на сливочном масле. Для крема важны сыр со сгущенкой холодные, а масло комнатной температуры.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Сливочный сыр – 600 гр.

Сгущенка вареная – 400 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить простой набор ингредиентов для крема, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. В отдельную посуду переложить охлажденный сливочный сыр и миксером на небольшой скорости перемешать в гладкую однородную массу.

Шаг 3. К нему переложить вареную сгущенку.

Шаг 4. Повторно и на такой же скорости эти ингредиенты перемешать до однородности.

Шаг 5. Затем в крем переложить размягченное сливочное масло.

Шаг 6. Увеличить скорость миксера до средней и в течение двух минут взбить крем в пышную и однородную массу.

Шаг 7. Приготовленный крем чиз с вареной сгущенкой можно сразу использовать для прослойки и декора торта. Вкусной и удачной выпечки!

Крем для медовика с вареной сгущенкой

Крем для медовика с вареной сгущенкой будет у вас альтернативой крему сметано-масляному. Готовится он просто и быстро, отличается хорошим вкусом, отлично пропитывает коржи и достаточно устойчив. В этом рецепте готовим крем на сметане с добавлением сока лимона, что придаст крепость и без добавления специальных загустителей.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Сметана жирная – 500 гр.

Сгущенка – 150 гр.

Сок лимона – 25 мл.

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта. Жирную холодную сметану переложите в отдельную посуду.

Шаг 2. Добавьте к ней сгущенку с чайной ложкой ванильного экстракта.

Шаг 3. В продолжение 3-4 минут миксером на средней скорости эти ингредиенты взбейте в однородную белую массу.

Шаг 4. Взбитый крем должен у вас получиться гладким и пышным.

Шаг 5. Не выключая миксер, к крему налейте сок лимона.

Шаг 6. Крем с соком лимона взбивайте еще в течение двух минут.

Шаг 7. Приготовленный крем с вареной сгущенкой можете сразу использовать для прослойки коржей «Медовика». Вкусной и удачной выпечки!

Крем с вареной сгущенкой и сливками

Крем с вареной сгущенкой и сливками, как альтернатива калорийным масляным кремам, получается более нежным, воздушным и отлично подходит для прослойки коржей из разных видов теста, но несколько текучая консистенция не позволяет его использовать для декора.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 500 мл.

Сгущенка вареная – 1 банка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливки заранее хорошо охладить, перелить в посуду для взбивания крема и миксером на минимальной скорости их взбить в продолжение 1-2 минут.

Шаг 2. Затем скорость увеличить до максимальной и взбить сливки в продолжение 3-4 минут, до увеличения их объема вдвое и текстуры густой пены.

Шаг 3. К взбитым сливкам переложить третью часть вареной сгущенки и продолжить взбивание, чтобы масса стала однородной.

Шаг 4. Переложить к крему остальную сгущенку и продолжить взбивание на той же скорости еще 4-5 минут.

Шаг 5. Правильно взбитый крем на венчиках миксера должен держаться плотно и не стекать. Приготовленный крем с вареной сгущенкой и сливками можно сразу использовать для прослойки коржей торта. Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный крем с вареной сгущенкой

Вариант шоколадного крема с вареной сгущенкой достаточно удачный, ведь он подходит как для прослойки торта, так и для выравнивания и декора. Для крема берется сливочное масло высокой жирности и немного размягченное, чтобы крем сохранил стабильность. Вареная сгущенка берется только холодная. Расчет ингредиентов в этом рецепте приведен на один торт весом в 2 кг. или на два торта по 1 кг.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82,5% – 300 гр.

Сгущенка вареная – 400 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Экстракт ванили – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прохладное и мягкое сливочное масло переложить в посуду для взбивания крема. Миксером на высокой скорости и в продолжение 2-3 минут взбить его в светлую массу. Холодное масло можно немного разогреть в микроволновке в пульс-режиме.

Шаг 2. К взбитому маслу переложить вареную сгущенку и перемешать крем на такой же скорости и до однородной текстуры. Остатки крема во время взбивания убирать со стенок посуды лопаткой.

Шаг 3. Затем в крем насыпать какао-порошок, немного перемешать, чтобы он не разлетелся и затем взбить крем еще раз на высокой скорости. Остатки так же убрать со стенок лопаткой.

Шаг 4. Для аромата добавить к крему экстракт ванили или немного хорошего конька и окончательно все перемешать. Крем должен устойчиво держаться на венчиках.

Шаг 5. Приготовленный стабильный шоколадный крем с вареной сгущенкой можно сразу использовать для формирования и декора торта. Такой крем хорошо хранится в холодильнике до 10 дней. Вкусной и удачной выпечки!

Крем с вареной сгущенкой и творожным сыром

Крем с вареной сгущенкой и творожным сыром отличается шелковистой нежной текстурой, что хорошо подходит для пропитки коржей, особенно «Наполеона», приятным карамельным вкусом варенки и за счет сливочного масла – стабильностью. Крем долго не взбивается, а только перемешивается, иначе масло может расслоиться.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Творожный сыр – 600 гр.

Сгущенка вареная – 400 гр.

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для крема. Творожный сыр взять холодным, сливочное масло немного размягченным, а вареную сгущенку достаточно густой.

Шаг 2. В посуду для взбивания крема переложить холодный творожный сыр и миксером на небольшой скорости перемешать до гладкой и без крупинок текстуры.

Шаг 3. Затем к сыру переложить вареную сгущенку и еще раз перемешать до однородности.

Шаг 4. Не промешанную массу снимать со стенок посуды силиконовой лопаткой.

Шаг 5. Перемешивать сыр со сгущенкой также до гладкой текстуры.

Шаг 6. Затем в эту массу добавить мягкое сливочное масло.

Шаг 7. В течение двух минут и на небольшой скорости эти ингредиенты окончательно перемешать. Приготовленный крем с вареной сгущенкой и творожным сыром сразу использовать для прослойки коржей торта.

Шаг 8. Такой крем отлично подойдет и для декорирования торта или других десертов. Вкусной и удачной выпечки!