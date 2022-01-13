Мойка самообслуживания под ключ. Почему это выгодно

В зимне-весенний период грязи на дорогах, и соответственно на машинах скапливается больше обычного. Поэтому у многих владельцев автомобилей возникает вопрос, где помыть машину. К сожалению, не всем нравится сервис обслуживания на мойках, и большинство людей думают о том, что они смогли бы сделать намного лучше. Поэтому можно предоставить людям такую возможность и сделать автомойку самообслуживания. Если вы только задумываетесь об открытии данного бизнеса, то обязательно прочтите как открыть автомойку с нуля. Инвестируя в собственное дело от компании https://icw.ua/, вы получаете готовую бизнес-модель, которая неоднократно проверена на практике и отточена до мелочей.

Как управлять автомойкой

Под автомойкой самообслуживания подразумевается специально отведенная площадка со специальным оборудованием. Такой бизнес востребован во многих странах Европы, но в России такого пока ещё нет. Поэтому при появлении первой автомойки многим людям будет интересно попробовать. У такого бизнеса несколько преимуществ. Во-первых, вся ответственность за помывку машины лежит на владельце, поэтому жалоб предъявить некому. Во-вторых, цена намного ниже, чем в обычных автомойках, так как платить нужно только за использование оборудования. В-третьих, в автомойках самообслуживания нет очередей и предварительных записей, всё делается очень быстро.

От того, где будет расположена автомойка, зависит её посещаемость. Лучше всего её расположить рядом с авторынком или заправкой. Другая немаловажная проблема: покупка земли в имущество или долгосрочную аренду. Если нет личных средств, можно купить участок в имущество, быть может даже на заемные деньги. Цена покупки земли и аренды зависит от нескольких факторов: регион, удаленность от города.

Строительство автомойки – это очень короткий процесс. Нужно составить архитектурный проект, и согласовать проект с пожарной организацией. Для того, чтобы зимой не образовалось ледяного пола и чтобы вода в шланге не замерзла, нужно позаботиться о такой вещи, как пол с подогревом. Что касается шлангов, то лучше выбрать те, что пускают воду под высоким давлением.

Во время строительства стоит уже начать закупать оборудование. Большую часть техники лучше заказывать из Европы, так как там этот бизнес наиболее развит, следовательно, оборудование там намного лучше.

Автомойки с самообслуживание зародились совсем недавно, и такой бизнес ещё никому не известен. Поэтому нужно прорекламировать его. Кроме обычных вариантов рекламы, таких как СМИ, нужно на территории автомойки развесит баннеры, подтверждающие открытие.