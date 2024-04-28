Пригодится, как только станет жарко: делаем мороженое из двух бананов

Уже в скором времени на улице станет жарко, и каждый из нас будет искать способ хоть как-то проглотить свежести и прохлады. Мороженое – одно из самых популярных средств, и его легко можно сделать самому.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Банановое мороженое – это просто находка, когда за окном ярко светит солнце. На его приготовление нужно совсем мало времени, а украсить или дополнить вкус можно чем угодно.

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Рецепт бананового мороженого

Время: 10 минут + замораживание

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 больших твердых банана.

Приготовление:

Застелите посуду бумагой для выпечки. Бананы почистите и нарежьте кусками по 1 сантиметру. Выложите в один слой и поставьте в морозилку на 4– 6 часов, или же на ночь. Поместите бананы в кухонный комбайн и взбейте в состояние густого пюре. Украсьте любимыми приложениями и вкушайте.

Приятного аппетита!

Его разберут через секунды: вафельный торт на Пасху.