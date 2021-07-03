Мойки на кухню — как выбрать то…

Как выбрать кухонную мойку?

Кухня, то место, где большинство людей проводят максимальное количество времени, которое проходит за готовкой еды, приемами пищи и соответственно уборкой. Поэтому для комфортного нахождения в этой комнате немаловажно иметь удобную мойку, которая скрасить множество из осуществляемых на кухне процессов.

Зона мойки, сегодня может обладать множеством аксессуаров, облегчающих всю кухонную работу. Это могут быть решетки, для сушки посуды, диспенсеры для мыла и моющего средства, измельчитель пищевых отходов и так далее.

Рынок кухонных аксессуаров и техники сегодня очень обширен, поэтому купить кухонные мойки не составит труда. Существует несколько видов моек, произведенных из разных материалов. Мойки бывают:

Из нержавеющей стали Керамики Искусственного камня

Мойки из нержавеющей стали считаются самыми популярными. Бывают они как глянцевыми, так и обладать матовой поверхностью. В состав более качественных моек, обладающих блестящей поверхностью, добавляется никель и хром, что помогает защитить их от коррозии.

Единственным минусом является шум, от воды, бьющей по металлу, но и его производители регулируют толщиной металла и покрывая звукопоглощающим материалом под самой моечной чашей. Керамические мойки тоже являются довольно распространённым выбором клиентов. Они обладают необычным привлекательным дизайном и делают кухню более стильной. Также они являются более стойкими к царапинам и другим повреждениям, но от сильного удара такая мойка может разбиться. Но зато уход за ними довольно прост.

Мойки из искусственного камня на порядок дороже остальных видов, но качество компонентов, из которых они производятся стоит того. Ведь в их состав входят экологически чистые материалы – каменная крошка, смолы. Такие мойки совершенно стойки к температурам, любым средствам и не создает шума от воды. Таким образом, при выборе мойки для кухни важно изучить все виды и ознакомиться со средней стоимостью, а затем уже делать выбор в пользу того или иного вида.