Использование пластырей и тейпов

Многие из нас уже слышали о «китайских пластырях», помогающих избавиться от мастопатии, бича многих женщин.

По статистике, в той или иной степени им страдают около 80% всех женщин старше 30 лет. Это может быть как бессимптомная диффузная мастопатия, обнаруженная только с помощью ультразвукового исследования, так и характеризующаяся возникновением многочисленных плотных узлов фиброзно-кистозная форма. В любом случае, заболевание, брошенное на самотек, имеет тенденцию к развитию и перерастанию в более тяжелые формы, вплоть до самых злокачественных.

Для лечения мастопатии сегодня применяются разные методы. Один из них — использование тех самых кинезио тейпов. Вещество, которое нанесено на них, содержит вытяжки из 20 лекарственных трав. Их воздействие осуществляется через кожу непосредственно на больной орган, без затрагивания остальных. В результате соединительная ткань, которая при заболевании стремится заместить здоровую, перестает разрастаться, уплотнения в молочных железах размягчаются и даже полностью исчезают. Узнать можно ли самостоятельно использовать спортивный тейп/кинезио или кросс-тейпы и приобрести вы можете на сайте www.physiokit.com.ua/kupit.

Как показала практика, иногда достаточно 2 недель для получения стойкого результата. Отсюда и длительность минимального курса лечения — 15 дней, за время которого будет использовано всего 5 пластырей. Ведь каждый из них рассчитан на 72 часа «работы». При необходимости курс можно продолжить до полного исчезновения симптомов.

Пластыри можно применять и в профилактических целях, для купирования предменструального болевого синдрома, когда молочные железы набухают, уплотняются и начинают остро реагировать на прикосновение болью.