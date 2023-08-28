По одесско-крымскому рецепту. Как приготовить чебуреки

Подавайте с пучком кинзы и бокалом холодного шардоне

Рецепт одесско-крымских чебуреков с мясом ягненка.

Для мясного фарша:

600 г очищенной мякоти задней ножки ягненка

100 г внутреннего жира или курдючного сала ягненка

120 г лука

50 мл холодной воды

соль и перец по вкусу

Для теста:

1 кг муки

300 мл газированной воды

50 мл оливкового масла

соль

Для смазки:

70 мл оливкового масла

Для жарки:

1 л рафинированного масла

Зелень: укроп, кинза, петрушка

Приготовление

1. Для фарша берем заднюю ножку ягненка и тщательно очищаем мякоть от жилок и пленок. Из ножки ягненка получается примерно 500−600 г очищенной мякоти. Рубим мякоть топориком или большим ножом до состояния фарша.

2. Отдельно нарезаем мелкими кубиками немного курдючного или внутреннего бараньего жира.

3. Лук натираем на крупной терке и затем, помыв руки, вытираем глаза от слез. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и немного ледяной воды. Больше никаких специй в фарш не кладем.

4. Готовый фарш кладем в нулевую камеру холодильника на 30−40 минут, пока занимаемся тестом.

5. Для теста берем охлажденную газированную воду, немного оливкового масла, соль и мягкую муку высшего сорта.

6. Замешиваем достаточно крутое тесто и разделяем на кусочки весом граммов по 80. Делаем из кусочков теста шарики.

7. Даем шарикам «отдохнуть» 30 минут под полотенцем. Затем каждый шарик раскатываем до толщины бумажного листа, смазываем кисточкой оливковым маслом и складываем вчетверо. Затем снова раскатываем и складываем.

8. Даем отдохнуть 5 минут и раскатываем еще раз в большой круг до толщины бумажного листа.

9. На половину круга ровным слоем распределяем 70 г фарша, отступив 1 см от края. Накрываем фарш второй половинкой теста и тщательно и аккуратно прижимаем края.

10. К моменту окончания лепки второго чебурека на сковороде диаметром не менее 32 см разогреваем обычное рафинированное масло до температуры примерно 120 °C.

11. Обжариваем чебуреки на среднем огне до золотистого цвета и подаем сначала по одному на порцию с пучком мытой кинзы и бокалом холодного шардоне.