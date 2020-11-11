Мягкие окна ПВХ для веранд

Чтобы вы могли наслаждаться беседками и садами независимо от погоды, стоит подумать о покупке брезентовых покрытий из ПВХ, чтобы террасы и зимние сады могли стать круглогодичным объектом! А заказать мягкие окна рекомендуем на сайте myagkie.com . Вместе с высококачественными аксессуарами брезентовый комплект обеспечивает длительную защиту от ветра, дождя и холода. Самыми популярными являются фольгированные окна для беседок, потому что они обеспечивают эстетический вид и отличную видимость и освещение. Брезенты из ПВХ идеально подойдут для тех, кто ценит уединение. Они доступны в широкой цветовой гамме маркизных тканей, что позволяет им сочетаться с окружающей средой.

Беседковые сооружения

Эта форма защиты может использоваться как постоянно, так и сезонно. Затем мы предлагаем самоподвесные планки или пластиковые рулонные шторы. Они управляются вручную с помощью кривошипной рукоятки, что позволяет свернуть и развернуть брезент без применения силы. Рулонные шторы из ПВХ незаменимы в пивных садах, на балконах и в ресторанах. Рулонные жалюзи из прозрачной фольги также являются отличной заменой для стеклянных зимних садов. В результате, такое решение позволяет наслаждаться видами снаружи, несмотря на неблагоприятные погодные условия, и в то же время обеспечивает комфорт внутри.

Мы производим фольговые окна для беседок по размерам заказчика, поэтому на складе нет готовых брезентовых изделий. Все прозрачные брезенты из фольги изготавливаются по индивидуальному заказу, начиная от согласования формата и заканчивая аксессуарами.

Характеристики материала

Все наши брезенты прочные и изготовлены из высококачественных элементов и прочной фольги. Точная отделка гарантирует надежную и долгосрочную эксплуатацию беседки.

Пленочные окна изготовлены из прозрачного материала толщиной 0,65 мм, устойчивого к ультрафиолетовым лучам и температуре от -10° до + 66°С. Прозрачные крышки из фольги очень хорошо дополняют друг друга в комбинации с маркизной тканью. Цвет брезентовой оконной рамы может быть выбран из широкой цветовой гаммы. Большая прозрачная поверхность обеспечивает очень хорошую видимость и пропускает свет, гарантируя хорошее освещение.

Прорезиненный брезент, с другой стороны, изготовлен из ткани ПВХ весом 650 г/м2, также обеспечивает отличную защиту от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и холода, и является унылым и устойчивым. Предложение включает в себя широкую цветовую гамму, соответствующую палитре RAL. Брезент можно использовать для обогрева окон из прозрачной фольги различных размеров.

Рулонные прозрачные пленочные занавески:

Продаваемые нами беседковые пленочные окна отличаются очень высокой прочностью и приспособлены для закатки. Все компоненты, используемые для установки, оцинкованы. Это позволяет повесить чехлы круглый год, независимо от погодных условий. Их также можно свернуть, прикрепив сверху крепежный ремень, прикрепленный к окну.

Для тех, кто ищет решение в виде рулонного брезента, мы предлагаем пластиковые рулонные шторы, которые вручную раскатываются на трубу с кривошипом. Жалюзи из фольги устанавливаются только в горизонтальной плоскости. Только в этом положении они будут работать правильно. Основным преимуществом этой формы сборки является возможность быстрой адаптации к текущим погодным условиям — скатывание вверх, когда тепло, и скатывание вниз, когда холодно.

Независимо от способа сборки, все прозрачные брезенты имеют точную отделку и обеспечивают эстетический вид. Кроме того, они изготовлены из прочного, стойкого к атмосферным воздействиям материала и гарантируют защиту в течение многих лет. Более того, они подходят как для лета (защита от ветра и дождя), так и для зимы (защита от снега и холода).