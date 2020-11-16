Надежная техника по доступным ценам в наличии и под заказ. Подъемники

Если крупногабаритные изделия из металла можно поднимать и перемещать с помощью магнитных грузоподъемников, то для подобных работ с резиной необходима совершенно другая технология и другие приспособления. Современная техника позволяет выполнять их при помощи вакуумного подъемника. Вакуумный подъемник представляет собой трубчатый механизм, оснащенный прокладками из вспененного материала, и несколькими вакуумными присосками. Если финансы вашей компании позволяют приобрести строительные подъемники, то совершить выгодную покупку можете на сайте https://podemnik-rst.ru/.

Он предназначен для подъема и переноса неметаллических материалов и листовой резины. Данное устройство значительно облегчает работу, поскольку промышленная резина имеет достаточно большой вес и неудобна при ручной транспортировке. Теперь человеку не нужно тратить большие усилия на то, чтобы перенести этот материал. Этот подъемник обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые делают его универсальным и незаменимым. Итак, подъемник, оснащенный вакуумным насосом прямого воздействия практически полностью бесшумен. Кроме того, вакуумный насос обладает стопроцентной производительностью работы, что подтверждено опытом многих его пользователей. Современная технология позволяет насосу работать быстро и эффективно – присоски активируются без задержек во времени, что делает применение вакуумного подъемника оперативным и эффективным.

Вакуумный подъемник способен работать с большим количеством прокладок и материалов разных типов и размеров одинаково успешно. Он достаточно мощен для того, чтобы справляться с материалами, чьи габариты не превышают двух метров в длину и ширину. Несменное количество присосок – их шесть – не дает возможности расширять габаритную полезность устройства, однако это не недостаток, а лишь особенность. Присоски вакуумного устройства для переноса листовой резины закреплены на несущей конструкции. Их можно передвигать и регулировать в зависимости от параметров и структурных особенностей переносимого материала.

Эту регулировку может осуществлять один человек без применения каких-либо дополнительных инструментов и разбора механизма. Вакуумный подъемник безопасен в эксплуатации и прост в управлении. Его обслуживание не занимает много времени и усилий. Устройства активно используется в различных производственных целях, а так же на строительных площадках и складских помещениях. Срок эксплуатации вакуумного подъемника зависит от ее интенсивности и может превышать десятилетие.

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