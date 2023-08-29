Как выбирать и хранить орехи? Советует Роспотребнадзор

Орехи — не самый привередливый продукт, но Роспотребнадзор советует внимательно выбирать и правильно хранить их. Рекомендации опубликованы в официальном телеграмм-канале ведомства.

Эксперты напомнили, что покупать орехи нужно только в проверенных торговых точках. Если сомневаетесь в добросовестности продавца, то не стесняйтесь попросить у него документы, подтверждающие качество товара.

Обращайте внимание на внешний вид: скорлупа должна быть сухой, без трещин, пятен и плесени. Если покупаете уже очищенные орехи, то берите объемные, издающие хруст ядра. Не пробуйте орехи с прилавка — на них размножаются грибки, бактерии и вирусы, которые принесут впоследствии много проблем. Доверьтесь визуальной оценке, а дегустацию отложите до прихода домой.

Перед употреблением орехи необходимо обеззаразить: на полчаса замочить в кипятке, промыть проточной водой и высушить. Хранить их лучше в сухой и герметичной таре.

Диетолог Арзамасцев предложил пожилым людям обогатить свой рацион орехами. По словам врача, они «спасают» от сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют нервную систему и избавляют от переедания.