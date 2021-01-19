Накрутка подписчиков Инстаграм или классический метод?

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Лучшие способы бесплатно развить свой Instagram

Выберите контент Instagram, который подходит именно вам

Эта часть потребует некоторых размышлений и усилий.

Чтобы привлечь огромное количество реальных людей в Instagram, вы должны создавать контент, который не только специально для Instagram, но и контент, который подходит для того, чего хочет ваша аудитория. Поиск правильного подхода и стиля имеет решающее значение, потому что он поможет вашим подписчикам узнавать вас.

После того, как вы определитесь с типом контента и стратегией, очень важно придерживаться этой темы.

Главное, что заставляет людей возвращаться к любому бренду или бизнесу, — это постоянство. Точно так же и с Instagram. Будьте совместимы со своим содержанием.

Узнаваемость бренда

Распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, начинающие работу в Instagram, заключается в том, что они не совсем уверены, какой тип темы или контента они хотят создать. К сожалению, на самом деле нет простого решения, потому что в конце концов вы не хотите быть подражателем более крупной учетной записи. Чтобы добиться действительно успеха в Instagram, нужно быть немного уникальным.

Лучший способ начать — это изучить хэштеги. Ознакомьтесь с SaaS (программное обеспечение как услуга), чтобы узнать, какие хэштеги в тренде и какой из них подходит вам лучше всего.

Найдите конкурентов, которые используют те же хэштеги, что и вы, или даже найдите пользователей, которые следят за этими хэштегами, и посмотрите, какой еще контент им нравится.

Оттуда это просто вопрос тестирования вашего контента. Проведите A / B-тестирование , попробуйте один тип контента через неделю, а через неделю попробуйте что-нибудь другое. Узнайте, что работает лучше всего, и познакомьтесь со своей аудиторией.

Создание контента, который понравится вашей аудитории и с которым будет взаимодействовать

Как только вы узнаете, какой тип контента подходит для вашего бренда, пора действительно сосредоточиться на создании отличных постов, которые, как вы знаете, будут связаны с вашей аудиторией. Это может показаться очевидным, но мы всегда видим, что само создание контента игнорируется. Узнайте, что вашим клиентам нравится видеть в Instagram или какие темы им нравятся, и заполните свой аккаунт соответствующими изображениями.

Но, в частности, вы должны связаться со своей аудиторией. Помните, красота в глазах смотрящего.

Вот почему так важно наладить хорошие отношения со своей аудиторией, чтобы вы узнали, какой тип контента им нравится.