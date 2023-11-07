Вкусно и просто: рагу из баклажанов с помидорами

Баклажаны готовятся с помидорами и базиликом.

Если любите баклажаны, то стоит приготовить вкусное рагу из минимального набора ингредиентов. Оно готовится очень просто и при этом масла используется меньше, потому что баклажаны запекаются в духовке.

Последующее приготовление занимает мало времени, и в результате получается мягкий и вкусный соус, или нежное рагу с обволакивающим вкусом. Это рагу можно есть самостоятельно, или подавать его вместе с макаронами, картофелем, или рисом.

Если вы хотите заменить консервированные помидоры черри свежими томатами черри, или любыми другими, только выбирайте более мясистые сорта и очистите их от кожицы.

Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Рагу из баклажанов

Ингредиенты:

2 баклажана;

300 г консервированных очищенных помидоров черри (или свежих);

1 зубчик чеснока;

свежий тимьян;

2 веточки базилика;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить рагу из баклажанов, начните с мытья и обрезки баклажанов, разрежьте их пополам и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки, разрезанной стороной вверх. Надрежьте поверхность косыми и поперечными надрезами, позволяющими проникнуть приправе.

Приправьте баклажаны тимьяном, 1 нарезанным зубчиком чеснока, маслом, солью и перцем. Запекайте баклажаны в духовке при температуре 180°C в течение 45 минут, пока они не станут румяными и мягкими.

Достаньте баклажаны из духовки, дайте им остыть, затем ложкой вычерпайте мякоть, а затем нарежьте ее на кусочки. Переложите кусочки баклажанов на сковороду с антипригарным покрытием и немного обжарьте их.

Поджарив их в течение нескольких минут, добавьте помидоры черри, приправив солью.

Когда соус закипит, уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите, уваривая помидоры. В конце приготовления украсьте баклажановый соус свежими листьями базилика и используйте его для приправы к макаронам или кашам.

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