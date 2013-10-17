Наружные светодиодные экраны: в чем секрет популярности?

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Производители товаров, компании, предоставляющие услуги, всегда стремятся получить как можно больше клиентов. Led экраны для наружной рекламы – эффективное средство для оповещения потребителей о новой продукции, интересных предложениях. Они позволяют донести информацию сразу до большого количества человек, среди которых обязательно будет целевая аудитория рекламодателя, заинтересованная в покупке или заказе услуг. Кроме того, технические характеристики оборудования делают возможным показ рекламы в любую погоду и на большие расстояния.

Особенности наружного led экрана

Герметичный корпус, предохраняющий внутренние элементы табло от проникновения влаги. Оборудование может работать во время снегопада, дождя. Поэтому трансляцию рекламы можно не останавливать из-за непогоды. Некоторые модели могут иметь солнцезащитное покрытие, а для предохранения от ударов сверху тяжелыми предметами – козырек.

Светодиодные модули и кабинеты устанавливаются на мощном металлическом каркасе, за счет этого экран остается устойчивым к резким порывам ветра.

Может работать в жару и морозы, что делает возможным его применение в регионах с разным климатом. Рабочий диапазон температур -40…+50 °C.

Длительность работы светодиодов – до 100000 часов непрерывной эксплуатации.

На какое расстояние показывает рекламный уличный экран

Чем больше по размеру светодиодное табло, тем на большее расстояние видно показываемое на нем изображение. Широкоформатные модели рассчитаны на демонстрацию роликов и картинок, которые будет видно за 600 – 1000 м. При этом все, что транслируется на экране, будет хорошо просматриваться. Это обеспечивается за счет высокой яркости светодиодов. В уличные лед дисплеи монтируются светодиоды, обеспечивающие яркость от 2500 кд/кв. м.

Качество транслируемой рекламы

Разрешение качественных светодиодных экранов высокое. Поэтому демонстрируемая на них картинка четкая. Зритель сразу понимает, что ему показывают, может прочитать даже мелкий текст издалека.

Еще одно преимущество led оборудования – транслируемое изображение видно практически под любым углом. Это делает эффективным показ рекламы, так как люди смогут увидеть то, что хочет донести до них продавец товаров или услуг, на какой бы стороне улицы они не находились.

Цена на диодное оборудование

Стоимость лед дисплеев пока еще высокая по сравнению с другим световым рекламным оборудованием, но при желании можно сэкономить, купив устройства не импортного, а отечественного производства. Местные компании выпускают светодиодные табло, которые по своему качеству, характеристикам не уступают иностранным аналогам.

Если вы затрудняетесь с выбором светодиодного уличного экрана, вам всегда помогут сотрудники компании РСТ, координаты предприятия можно найти на сайте ukr-svetodiod.com.ua. Представитель организации даст полную и грамотную консультацию, поможет подобрать экран, который подойдет под ваши задачи и устроит вас по своей стоимости.