Наш милый дом

Дома с плоской крышей, их проекты и строительство "под ключ"

Существуют ли минусы домов с плоской крышей?

Практика показывает, что дома для престарелых и инвалидов с плоской крышей стремительно набирают популярность. Все больше наших соотечественников делают выбор в пользу эксклюзивной и современной недвижимости, которая имеет массу преимуществ. Действительно, плюсов у дома с плоской крышей огромное количество. Основные из них:

Минимизация затрат во время постройки дома. Прежде всего за счет уменьшения площади крыши. Простота постройки и минимальное количество времени на обустройство кровли. Чтобы возвести скатную крышу, требуется длительная подготовка, а также большое количество времени на ее обустройство. С плоской крышей все предельно просто. Безопасность для рабочих. Возведение скатной крыши – особый вид работ, который относится к работам повышенной сложности и опасности, за что заказчик платит немалые деньги. В случае с кровлей современного типа, возведение крыши можно назвать безопасным процессом.

Что касается минусов коттеджей и домов с плоской крышей, то они незначительны по сравнению с большим количеством плюсов. К их числу относятся:

Необходимость периодической уборки снега на крыше и обустройства внутренних стоков для воды. Это необходимо, чтобы осадки не задерживались на кровле и не вызвали ее повреждение. Необходимость периодического контроля состояния теплоизоляции и гидроизоляции. Всем прекрасно известно, что даже самые качественные строительные материалы рано или поздно приходят в негодность. Особенно, в случае интенсивной эксплуатации, а также в сезон холодов. Чтобы предупредить появление трещин и протекания, необходимо постоянно мониторить состояние изоляционных материалов и оперативно устранять малейшие дефекты.

Как использовать плоскую крышу?

Плоская крыша на доме – это не только красиво и модно, доступно по цене. Это практично и функционально. Ее без проблем можно применять для технических целей. Например, для установки антенн, системы кондиционирования, солнечных батарей.

Если у вас гораздо больше фантазии и креативных идей, вы можете разместить на крыше цветник, зону отдыха и даже небольшой тренажерный зал.