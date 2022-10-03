Насколько выгодно брать беспроцентный кредит?

Наверняка вам часто приходилось слышать это словосочетание — "беспроцентный кредит". Что же это на самом деле такое?

На первый взгляд, выглядит как невиданная щедрость от банка — вы не платите проценты, то есть просто отдаете каждый месяц сумму, которая приближает вас к погашению кредита. Тем не менее, банки и кредитные организации вряд ли на такое способны, выплачивать займ таким образом можно, разве что взяв его у близких родственников (и то не всегда). Проценты банк действительно не начисляет, зато именует свои выгоды другим словом — комиссия. Комиссия будет начисляться на все: ведение счетов (и основного, и ссудного), открытие счета, закрытие счета, даже перевод средств между собственными счетами. Осуществлять перевод денег на банковскую карту можно и другими способами. Узнать больше про выгодные кредиты вы можете на сайте https://ezzymoney.ru/.

Именно поэтому, прежде чем радоваться "выгодным" условиям кредитования, внимательно прочитайте условия договора и посчитайте реальный размер переплаты. Скорее всего вы приедете к выводу, что обычный кредит в вашем случае оформить было бы даже выгоднее.

Беспроцентный кредит, к тому же, дается, как правило, на небольшой срок для покупки мелкой бытовой техники или телефонов. Оформить его часто можно непосредственно в магазине, даже обращаться в банк не нужно. Маркетологи разработали такой хитрый способ потому, что в момент покупки желаемой вещи внимание рассеивается и человек, окрыленный новым приобретением, не старается вникнуть в суть предлагаемых для подписи бумаг.