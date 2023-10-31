Возьмите манку, кефир и тыкву. Рецепт невероятно вкусного пирога: сочный десерт из простых ингредиентов

Помимо яблочных пирогов, в США также чтят тыквенный пирог. Он готовится в осенний период и отчасти связан с днем всех святых, что проводится в конце октября.

Впервые про тыквенный пирог было написано в 1796 году. Рецепт написала американский повар Амелия Симмонс. С тех пор многие домохозяйки придерживаются классического способа приготовления этой выпечки.

Однако, помимо классического пирога, есть более современные рецепты. Они не менее вкусные. Стоит приготовить тыквенный пирог из манной крупы.

Ингредиенты для тыквенного пирога:

тыква — 400 г;

манная крупа — 200 г;

кефир — 250 мл;

сахар — 100 г;

мука — 2 ст.л.;

яйцо — шт.;

разрыхлитель — ч.л.;

ванилин — г;

соль — щепотка.

Ингредиенты для сиропа:

апельсин — шт.;

сахар — 3 ст.л.

Приготовление тыквенного пирога:

Смешиваем манную крупу с сахарным песком и кефиром, оставляем на 20 минут для набухания манки. Очищаем в это время тыкву от внутренностей и кожуры, натираем на крупной терке.

Выкладываем в манную смесь тыкву, разбиваем яйцо, высыпаем муку, разрыхлитель, соль и ваниль, смешиваем тесто. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выкладываем на поверхность ровным слоем.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут. Для приготовления сиропа смешиваем апельсиновый сок с сахаром, слегка нагреваем.

Выливаем сироп на верхушку пирога, оставляем до полного впитывания.

Пирог получается сладким, с ноткой цитрусовых.

Если вы не любите сахарные сиропы, то можно добавить в апельсиновый сок меньше сахара.