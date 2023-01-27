Назначение металлических опор для наружного освещения

Растет спрос на комфорт и универсальность в управлении системами отопления, освещения и контроля доступа загородных домов и офисных комплексов KNX. В то же время возрастает значение энергоэффективности. Люди хотят комфортное, зеленое и безопасное место для жизни и работы, и здесь приходит автоматизация.

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Однако большего удобства и безопасности, а также меньшего энергопотребления можно добиться только за счет интеллектуального управления и контроля всех сопутствующих товаров. Это реальная проблема, потому что система включает в себя множество проводов от датчиков и приводов к центру управления. Для профессионалов эта масса проводки также означает увеличение объема проектирования и монтажа, повышенную пожароопасность и более высокие затраты.

Автоматизация не должна быть сложной. Для этого просто требуется система, которая решает проблему изолированных устройств, гарантируя, что все компоненты общаются на одном языке. Тип устройства, которое вы хотите использовать, больше не имеет значения.

Освещение, шторы, системы безопасности, управление электропитанием, отопление, вентиляция, системы кондиционирования воздуха, системы сигнализации и управления, интерфейсы для систем обслуживания и управления зданием, дистанционное управление, аудио- и видеоконтроль. Это называется принципом взаимодействия.

Многие производители, магазины и салоны предлагают услугу «изготовление мебели на заказ». Это востребовано, потому что покупатели устали от однообразия своей продукции, не могут проявить свои вкусовые рецепторы и функционально украсить свое пространство. У банального человека нет времени ходить по многочисленным магазинам и выбирать подходящие предметы интерьера.

Исполнительные устройства

Необходимо менять параметры комплекса при возникновении определенных сценариев — сигналы от датчиков, пользовательская активация функций. Включение/выключение оборудования. Например, при подаче сигнала от датчика движения начинает работать освещение.

Что вы можете автоматически настраивать и управлять:

Обогрев. Региональное регулирование температуры с помощью системы датчиков и термостатов.

Кондиционеры, климатические системы. Измеряются уровни кислорода, CO2, температуры и влажности. Есть вкл/выкл определенного оборудования.

Осветительные приборы. Монтаж сценариев для разных типов освещения — внутреннего, наружного.

Многокомнатный. Трансляция видео и аудио по нескольким каналам.

Дистанционное управление через смартфон, планшет.

Вы можете купить KNX с готовыми настройками или заказать совершенно новую систему. Вариативность и масштабируемость – основные черты комплекса.

Преимущества

KNX — это децентрализованная система. Это означает, что любой компонент можно заменить при необходимости, практически не влияя на остальные. В частности, нет централизованного контроллера, который контролирует все и вся. Конечно, в бюджетных системах бывают сбои, например по блокам питания, но выдержать их вполне реально.

Система на самом деле не зависит от конкретного поставщика — вы можете выбрать любое оборудование в соответствии с вашими потребностями, бюджетом и эстетическими предпочтениями. Если у вас выключатели одного немецкого производителя, контроллер другого и третьего, а термостаты — обычно итальянские — никто не помешает. Обычно взаимодействие между устройствами легко записывается.

Из предыдущих пунктов есть еще один положительный момент: систему можно расширять и улучшать в любое время. Как обычно, если изначально установлены кнопочные переключатели, при необходимости (и возможности) их можно заменить на сенсорные. Или даже повесить на многофункциональные экраны.