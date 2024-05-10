Салат из шампиньонов: рецепт сытного блюда из доступных продуктов

Шампиньоны, пожалуй, самые доступные грибы. И с ними можно приготовить что угодно, даже вкусный салат.

Салат с шампиньонами – это блюдо, которое можно приготовить в любой день. Ведь эти грибы можно купить в любом супермаркете. Гурманы даже готовят салаты с сырыми шампиньонами. Но этот салат готовится с поджаренными грибами. Фокус расскажет, как приготовить сытное блюдо.

Салат с шампиньонами

Ингредиенты:

400 г мелкой картошки;

600 г шампиньонов;

1 зубчик чеснока;

4 маринованных огурца;

зеленый лук, оливковое масло, молотый черный перец, соль.

Для заправки:

1 ст. л. горчицы с зернышками;

1 ст. л. лимонного сока;

4 ст. л. оливкового масла;

щепотка сладкой паприки.

Для заправки смешайте горчицу с лимонным соком и маслом, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Можно добавить все ингредиенты в небольшую банку, плотно завинтить крышку и хорошенько ее потрясти.

Картофель запеките в духовке в фольге при 200 градусах, или сварите в мундире. Готовый картофель обдайте холодной водой, очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Грибы нарежьте кубиками. Раздавите и очистите зубчик чеснока, положите в сковороду, залейте маслом, нагревайте, пока зубчик не начнет поджариваться. После этого его уберите, а в чесночном масле обжарьте грибы не более трех минут. Посолите и поперчите.

Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Смешайте теплые грибы с прочими ингредиентами и полейте заправкой. Дайте постоять пару минут и подавайте.

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