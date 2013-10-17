Нержавеющий прокат. Широкий ассортимент продукции

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В строительстве и иных областях производства никак не получится обойтись без изделий из металлического проката, но часто нужны более неповторимые свойства данных изделий и тогда в работу включают нержавейку. Кстати, если вас интересует металлопрокат из нержавеющей стали, переходите на сайт https://mskukraine.com/.

Нержавейка — это сплав железа с хромом в различном процентном отношении, все зависит от ее вида и назначения. Хром придаёт противо ржавочные свойства стали. Не считая хрома в стали находятся остальные элементы, например азот, никель и молибден. Любой из них играет собственную решительную роль, к примеру, никель делает лучше эластичность и вязкость материала.

Нержавейку разделяют на виды, все зависит от типа поверхности. Это зависит от изначального способа обработки материала. Важные характеристики стали при этом сильно не меняются, но в плане эстетики их делят на:

Шлифованная — матовая или сатинированная;

Полированная (зеркальная);

Декоративная текстурированная;

Декоративная с рисунком;

Декоративная цветная.

Богатый выбор нержавейки все зависит от ее внешнего вида, позволяет повысить варианты дизайна и архитектурных дополнений объектов.

Использование нержавейки

Сначала нержавейка стала широко применятся в архитектурном строительстве, а также художественной облицовке домов и мебели. Нержавейку применяли во время строительства больших популярных центров торговли — La Defense (Париж), Canary Wharf (Лондон), Сони Center (Берлин) и Petronas Towers (Куала Лумпур).

На нынешний день из нержавейки все больше делают строительство подобных элементов, как фасады, рекламные установки, витрины, скульптуры, фонтаны и многие уличные конструкции, ведь сталь не подвергается коррозиям на воздухе и ей не страшна большая влажность.

Благодаря хорошим термоустойчивым особенностям нержавеющий материал начали применять в процессе изготовления конструкций бань, саун, ванных помещений, бассейнов. Одной из основных привилегий, почему подобрали эту сталь, стали высокие гигиенические свойства.

Нержавейка активно применяется в интерьерном дизайне, при строительстве перилл, рам для окон, дверей, лестниц и лифтов.

Так, как нержавейка отлично комбинируется с натуральным камнем, деревом и стеклом для декораторов это великолепный материал, чтобы в плане эстетики отлично оборудовать любое место и помещение.