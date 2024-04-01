Красная чечевица – это полезный и питательный продукт, содержащий растительный белок, железо, витамины и клетчатку. Из чечевицы можно приготовить много интересных блюд. Для этого используйте нашу проверенную кулинарную идею из десяти вкусных рецептов приготовления блюд с пошаговыми фотографиями.
Суп из красной чечевицы
Суп из красной чечевицы – это сытное и вкусное угощение, которое отличается полезными свойствами и большим содержанием витаминов. Такое горячее блюдо станет хорошим вариантом для большого семейного обеда. Также суп подойдет для постного меню, вегетарианского и веганского.
Ингредиенты –+3 порц.
- Чечевица красная 150 гр.
- Перец болгарский 90 гр.
- Лук репчатый 60 гр.
- Морковь 70 гр.
- Чеснок 1 зуб.
- Томатная паста 30 гр.
- Масло подсолнечное для жарки
- Соль 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый 1 щепотка
- Лавровый лист 1 шт.
- Майоран ¼ ч.л.
- Вода 1 л.
- Укроп 10 гр.
Шаги 30 мин.
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Как вкусно приготовить красную чечевицу? Достаем все нужные продукты по списку. Овощи очищаем и промываем.
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Рубим на мелкие кубики луковицу и морковку.
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Прямо в кастрюле прогреваем подсолнечное масло и обжариваем на нем кубики моркови и лука. Жарим их около двух минут, регулярно размешивая.
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На такие же кубики режем сладкий перец и отправляем его в кастрюлю. Отправляем к овощам чеснок. Его лучше всего не измельчать, а раздавить плоскость стороной ножа. Готовим еще две минуты.
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В половине стакана теплой воды размешиваем томатную пасту и все это переливаем в кастрюлю к овощам. Доводим массу до кипения.
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Погружаем сюда хорошо промытую красную чечевицу. Заливаем продукты водой, дополняем солью и всеми ароматными специями из списка.
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Варим наш яркий суп около 12 минут. В конце посыпаем блюдо мелко порубленным укропом для более яркого свежего аромата.
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Суп из красной чечевицы готов. Наливайте угощение в глубокие тарелки и ставьте на стол!
Как приготовить красную чечевицу на гарнир
Как приготовить красную чечевицу на гарнир, мы рассказали в нашем проверенном пошаговом рецепте. Такое угощение выйдет интересным по вкусу, невероятно аппетитным и питательным. Его можно подавать к мясным, рыбным и другим горячим блюдам. Идеально подходит для обедов и ужинов.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.
- Томаты измельченные – 1 ст.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Вода – 0,4 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Куркума молотая – по вкусу.
- Паприка копченая – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты. С овощей снимаем кожицу и шелуху, после обдаем их водой.
- Луковицу рубим на мелкие кубики.
- Морковку натираем на терке до получения мелкой стружки.
- Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и подрумяниваем на нем кубики лука.
- Отправляем к луку стружку моркови и измельченный сладкий перец. Готовим овощи две минуты. Хорошенько размешиваем их в процессе обжарки.
- Поливаем это все измельченными помидорами. Вы можете просто снять кожицу с сочных мясных томатов и перетереть их на терке. Активно размешиваем продукты и даем им прокипеть пару минут.
- Выкладываем сюда промытую красную чечевицу и вливаем два стакана воды. Размешиваем заготовку и тушим под крышкой около семи минут. Следите за уровнем воды в сковороде. Если ее останется мало, немного можно долить.
- Посыпаем угощение солью, перцем, копченой паприкой и куркумой. Размешиваем, чтобы все ароматные специи равномерно распределились по чечевичной каше и тушим еще две минуты.
- Теперь вы знаете, как приготовить красную чечевицу на гарнир. Попробуйте!
Котлеты из красной чечевицы
Котлеты из красной чечевицы – это очень вкусное, полезное и сытное угощение, которое подходит для растительного типа питания и постного меню. Готовые чечевичные котлеты порадуют вас особенной сочностью и нежностью. Подавайте с горячими гарнирами или дополнениями из свежих овощей.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 150 гр.
- Картофель – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Укроп – 10 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Промываем красную чечевицу, заливаем ее водой и варим до полной готовности около 20 минут.
- Снимаем кожуру с картофеля, обдаем клубни холодной водой и разделываем на куски крупной величины. Их варим в подсоленной воде до полной готовности.
- В чашу блендера отправляем половину вареной чечевицы. Вторую половину оставляем целой. Продукт в блендере перемалываем – нужно получить нежную однородную массу.
- Так же в блендере измельчаем и картофель. Можно это сделать с помощью погружной насадки.
- В глубокой миске соединяем все измельченные продукты и сюда же выкладываем отложенную часть чечевицы.
- Дополняем все это яйцом, измельченной зеленью, солью и специями. Активно все размешиваем, чтобы все ароматные компоненты равномерно распределись.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом. Мокрыми руками из растительного фарша формируем небольшие закругленные котлеты, перекладываем их на хорошо прогретую сковородку. Готовим до румяной яркой корочки со всех сторон.
- Котлеты из красной чечевицы готовы. Перекладывайте на тарелку и угощайтесь!
Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы
Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы – это аппетитное и яркое по вкусу угощение, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такой питательный и витаминный суп можно дополнить хрустящими сухариками, ароматными сухими специями или петрушкой, укропом, другой зеленью.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 300 гр.
- Лук репчатый – 200 гр.
- Морковь – 200 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Зира – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Кипяток – 1 л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку. Очищаем овощи и обдаем их под водой.
- Выбираем кастрюлю с толстым дном, в которой можно обжаривать продукты. Разогреваем здесь растительное масло и готовим измельченный лук с чесноком около пяти минут.
- Выкладываем сюда томатную пасту и перемолотую ароматную зиру. Активно размешиваем и готовим одну минуту.
- Дополняем продукты тертой морковью. Снова все активно размешиваем и готовим буквально две минуты.
- Присоединяем к овощам хорошо промытую под водой красную чечевицу – 300 грамм в сухом виде.
- Заливаем это все одним литром кипятка. Даем прокипеть и варим на пониженном огне 30 минут. За пять минут до полного приготовления добавляем соль и перемолотый перец.
- Далее выключаем огонь и пробуем наш суп на соль. При необходимости добавляем ее.
- Далее все содержимое перебиваем погружным блендером до полной однородности. Если суп вышел излишне густым, влейте еще немного кипятка и всю массу прокипятите на огне еще один раз.
- Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы готов. Разливайте и пробуйте!
Вкусная каша из красной чечевицы
Вкусная каша из красной чечевицы – это питательное и вкусное угощение, которое отличается полезными свойствами и большим содержанием витаминов. Такой аппетитный и интересный продукт можно подавать к обеду вместе с любимыми мясными или рыбными блюдами.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 1 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 0,5 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Паста томатная – 2 ч.л.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Вода – 2 ст.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
- Измельчаем очищенный репчатый лук, натираем на терке морковку. Овощи отправляем в сковородку с растительным маслом.
- Жарим овощи пару минут до мягкого состояния. Активно размешиваем их в процессе и следим, чтобы не было подгорания.
- Отмеряем красную чечевицу и промываем ее в холодной воде.
- Подготовленную чечевицу выкладываем на сковороду к овощам и дополняем томатной пастой. Активно все размешиваем и готовим еще несколько минут.
- Полученную заготовку опускаем в подходящую кастрюлю. Заливаем это все горячей водой и дополняем измельченным зубчиком чеснока (натираем на терке или пропускаем через пресс). Прогреваем содержимое и после закипания варим еще 20 минут до загустения.
- В готовую кашу отправляем соль, черный молотый перец и опускаем кусочек сливочного масла – он придаст особый аромат и вкус. Старательно все размешиваем, чтобы каша напиталась ароматом специй и нежного масла.
- Вкусная каша из красной чечевицы готова. Посыпайте блюдо измельченной зеленью!
Суп из красной чечевицы с курицей
Суп из красной чечевицы с курицей – это особенно вкусное, полезное и питательное угощение, которое актуально для большого обеда в семейном кругу. Такой легкий и приятный суп можно дополнить хлебом, ароматной зеленью и другими дополнениями. Приготовьте угощение по нашему рецепту.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 0,5 ст.
- Крылья куриные – 0,6 кг.
- Вода – 2,5 л.
- Картофель – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, отмеченные в списке, и выкладываем на рабочий стол.
- Промываем части курицы (у нас крылышки) и выкладываем их в кастрюлю, в которой будем готовить суп.
- Заливаем курицу холодной водой, даем закипеть. После активного бурления снимаем шумовкой пену. Иначе мы не получим прозрачный и приятный по вкусу бульон.
- Отмеряем нужное количество чечевицы (выбираем красный сорт) и промываем ее в холодной воде.
- Измельчаем луковицы и также некрупно нарезаем морковь. Можно разделать ее брусочками или кубиками – как вам больше нравится.
- Почищенную картошку разделываем на кубики средней величины.
- В кастрюлю с курицей отправляем подготовленную чечевицу и все овощи. Доводим до кипения, дополняем солью и варим на пониженном огне под крышкой 25 минут. В процессе обязательно убираем пену. Она будет появляться на этом этапе из-за добавления чечевицы.
- В это время промываем и мелко рубим зелень. Используем только зеленые листочки, стебли удаляем.
- В проваренный суп отправляем ароматную зелень и сразу же отключаем плиту.
- Суп из красной чечевицы с курицей готов. Переливайте в глубокие тарелки ароматное угощение!
Булочки из красной чечевицы
Булочки из красной чечевицы – это оригинальная кулинарная идея, которая порадует не только интересным вкусом, но и полезными свойствами. Такие булочки не содержат муки, дрожжей, сахара. Кроме того, красная чечевица – это отличный источник растительного белка, кладовая цинка, клетчатки и других необходимых витаминов и минералов.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 200 гр.
- Псиллиум – 20 гр.
- Вода – 6 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отмеряем все нужные продукты. Специи выбираем по вкусу. Можно использовать куркуму, паприку, черный молотый перец.
- Отмеряем 200 грамм красной чечевицы в сухом виде. Вымачиваем ее в воде. Лучше всего сделать это заранее и залить водой на ночь.
- Отправляем подготовленный продукт во вместительную миску. Дополняем солью, специями, оливковым маслом и водой.
- Перебиваем все продукты блендером до получения однородной нежной кашицы. Добавляем сюда псиллиум и активно вымешиваем ложкой. Масса начнет густеть.
- Смоченными в воде руками формируем аккуратные шарики. Раскладываем их по противню с пергаментом.
- Выпекаем угощение 25-30 минут при температуре 180 градусов.
- Булочки из красной чечевицы готовы. Можно сразу пробовать или подавать в качестве дополнения к горчим блюдам!
Турецкий суп из красной чечевицы
Турецкий суп из красной чечевицы – это аппетитное и насыщенное по вкусу угощение, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такой питательный и витаминный суп можно дополнить хрустящими сухариками, ароматными сухими специями или свежей зеленью.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 1 ст.
- Крупа пшеничная – 0,5 ст.
- Лук красный – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Говядина на кости – 2 шт.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец чили молотый – по вкусу.
- Мята сушеная – по вкусу.
- Тимьян сушеный – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Для приготовления турецкого супа отмеряем нужное количество красной чечевицы и пшеничной крупы.
- Для этого супа рекомендуем использовать острый перец чили крупного помола. Его будем добавлять в суп перед подачей для особенного аромата.
- Крупу и чечевицу необходимо промыть под водой и желательно вымочить.
- Говядину на кости заливаем водой и варим до образования бульона и полной готовности мяса около полутора часов. Соль и специи на этом этапе не добавляем.
- Измельчаем красную луковицу и выкладываем ее в небольшую кастрюлю или сотейник. Сюда же выкладываем кусочек сливочного масла. Таким образом мы жарим лук на нежном сливочном масле.
- В стакане разводим томатную пасту в готовом говяжьем бульоне. Эту заготовку выливаем в сковороду к луку и даем прокипеть пару минут. Солим по вкусу.
- С чечевицы и пшеничной крупы сливаем воду. Чечевицу сразу погружаем в нашу заготовку.
- Также сюда отправляем пшеничную крупу.
- Вливаем сюда мясной бульон и хорошо все размешиваем. Варим наш суп 10 минут, регулярно помешивая.
- Далее отправляем в заготовку зиру и сухой тимьян. Можно добавить еще немного соли.
- Варим на пониженном огне – на весь процесс уйдет около 35 минут. Даем ему настояться под крышкой.
- Турецкий суп из красной чечевицы готов. Разливайте по тарелкам, дополнительно посыпайте ароматными специями и пробуйте!
Красная чечевица с овощами на сковороде
Красная чечевица с овощами на сковороде – это очень вкусное, полезное и сытное угощение, которое подходит для растительного типа питания и постного меню. Продукт из чечевицы можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве оригинального гарнира.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.
- Вода – 0,5 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Куркума молотая – 0,5 ч.л.
- Паприка молотая – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Очищенную морковку натираем на крупной стороне терки.
- Измельчаем очищенную луковицу.
- Сладкий перец и помидор режем кубиком.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью до мягкого состояния. После присоединяем перец с помидором. Готовим все вместе на слабом огне пять минут.
- Выкладываем к овощам промытую красную чечевицу. Активно все размешиваем лопаткой.
- Заливаем заготовку водой, дожидаемся закипания и после томим семь минут. Если вода слишком быстро выкипает, вливаем еще кипяток.
- Далее добавляем соль и специи из списка. Размешиваем и готовим еще две минуты.
- Красная чечевица с овощами на сковороде готова. Посыпайте измельченной зеленью и пробуйте!
Хлеб из красной чечевицы без муки
Хлеб из красной чечевицы без муки – это оригинальный продукт, который точно стоит попробовать приготовить. Такой хлеб отличается интересным вкусом, полезными и питательными свойствами. Подавайте его к горячим угощениям или же дополняйте различными намазками.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 25 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Чечевица красная – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Йогурт – 115 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Семена тыквы – 10 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Травы итальянские – 1 ч.л.
- Соль – 0,3 ч.л.
- Кунжут – для посыпки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочий стол.
- Красную чечевицу рекомендуется за два часа до начала готовки залить водой.
- Перед готовкой чечевицу отбрасываем на сито и сливаем всю жидкость.
- Подготовленную чечевицу выкладываем в глубокую миску. Поливаем растительным маслом, дополняем яйцами и йогуртом. Сюда же отправляем соль, разрыхлитель и ароматные специи.
- Все продукты перебиваем блендером до полной однородности.
- Отдельно натираем на терке сыр и измельчаем семечки.
- Оба ингредиента выкладываем в нашу заготовку. Размешиваем.
- Выбираем подходящую форму для выпечки хлеба. Застилаем ее пергаментом и выливаем нашу массу.
- Всю поверхность заготовки засыпаем кунжутом.
- Отправляем в разогретую до 180° духовку на 50 минут. Если верхушка начнет пригорать, прикрываем ее фольгой.
- Перекладываем готовый хлеб на стол и даем ему остыть.
- Хлеб из красной чечевицы без муки готов. Режьте на ломтики и пробуйте!