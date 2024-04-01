Красная чечевица – это полезный и питательный продукт, содержащий растительный белок, железо, витамины и клетчатку. Из чечевицы можно приготовить много интересных блюд. Для этого используйте нашу проверенную кулинарную идею из десяти вкусных рецептов приготовления блюд с пошаговыми фотографиями.

Суп из красной чечевицы

Суп из красной чечевицы – это сытное и вкусное угощение, которое отличается полезными свойствами и большим содержанием витаминов. Такое горячее блюдо станет хорошим вариантом для большого семейного обеда. Также суп подойдет для постного меню, вегетарианского и веганского.

Ингредиенты –+3 порц.

Чечевица красная 150 гр.

Перец болгарский 90 гр.

Лук репчатый 60 гр.

Морковь 70 гр.

Чеснок 1 зуб.

Томатная паста 30 гр.

Масло подсолнечное для жарки

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Лавровый лист 1 шт.

Майоран ¼ ч.л.

Вода 1 л.

Укроп 10 гр.

Шаги 30 мин.

Как вкусно приготовить красную чечевицу? Достаем все нужные продукты по списку. Овощи очищаем и промываем. Рубим на мелкие кубики луковицу и морковку. Прямо в кастрюле прогреваем подсолнечное масло и обжариваем на нем кубики моркови и лука. Жарим их около двух минут, регулярно размешивая. На такие же кубики режем сладкий перец и отправляем его в кастрюлю. Отправляем к овощам чеснок. Его лучше всего не измельчать, а раздавить плоскость стороной ножа. Готовим еще две минуты. В половине стакана теплой воды размешиваем томатную пасту и все это переливаем в кастрюлю к овощам. Доводим массу до кипения. Погружаем сюда хорошо промытую красную чечевицу. Заливаем продукты водой, дополняем солью и всеми ароматными специями из списка. Варим наш яркий суп около 12 минут. В конце посыпаем блюдо мелко порубленным укропом для более яркого свежего аромата. Суп из красной чечевицы готов. Наливайте угощение в глубокие тарелки и ставьте на стол!

Как приготовить красную чечевицу на гарнир

Как приготовить красную чечевицу на гарнир, мы рассказали в нашем проверенном пошаговом рецепте. Такое угощение выйдет интересным по вкусу, невероятно аппетитным и питательным. Его можно подавать к мясным, рыбным и другим горячим блюдам. Идеально подходит для обедов и ужинов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Чечевица красная – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Томаты измельченные – 1 ст.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 0,4 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куркума молотая – по вкусу.

Паприка копченая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты. С овощей снимаем кожицу и шелуху, после обдаем их водой. Луковицу рубим на мелкие кубики. Морковку натираем на терке до получения мелкой стружки. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и подрумяниваем на нем кубики лука. Отправляем к луку стружку моркови и измельченный сладкий перец. Готовим овощи две минуты. Хорошенько размешиваем их в процессе обжарки. Поливаем это все измельченными помидорами. Вы можете просто снять кожицу с сочных мясных томатов и перетереть их на терке. Активно размешиваем продукты и даем им прокипеть пару минут. Выкладываем сюда промытую красную чечевицу и вливаем два стакана воды. Размешиваем заготовку и тушим под крышкой около семи минут. Следите за уровнем воды в сковороде. Если ее останется мало, немного можно долить. Посыпаем угощение солью, перцем, копченой паприкой и куркумой. Размешиваем, чтобы все ароматные специи равномерно распределились по чечевичной каше и тушим еще две минуты. Теперь вы знаете, как приготовить красную чечевицу на гарнир. Попробуйте!

Котлеты из красной чечевицы

Котлеты из красной чечевицы – это очень вкусное, полезное и сытное угощение, которое подходит для растительного типа питания и постного меню. Готовые чечевичные котлеты порадуют вас особенной сочностью и нежностью. Подавайте с горячими гарнирами или дополнениями из свежих овощей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Чечевица красная – 150 гр.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп – 10 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Промываем красную чечевицу, заливаем ее водой и варим до полной готовности около 20 минут. Снимаем кожуру с картофеля, обдаем клубни холодной водой и разделываем на куски крупной величины. Их варим в подсоленной воде до полной готовности. В чашу блендера отправляем половину вареной чечевицы. Вторую половину оставляем целой. Продукт в блендере перемалываем – нужно получить нежную однородную массу. Так же в блендере измельчаем и картофель. Можно это сделать с помощью погружной насадки. В глубокой миске соединяем все измельченные продукты и сюда же выкладываем отложенную часть чечевицы. Дополняем все это яйцом, измельченной зеленью, солью и специями. Активно все размешиваем, чтобы все ароматные компоненты равномерно распределись. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Мокрыми руками из растительного фарша формируем небольшие закругленные котлеты, перекладываем их на хорошо прогретую сковородку. Готовим до румяной яркой корочки со всех сторон. Котлеты из красной чечевицы готовы. Перекладывайте на тарелку и угощайтесь!

Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы

Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы – это аппетитное и яркое по вкусу угощение, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такой питательный и витаминный суп можно дополнить хрустящими сухариками, ароматными сухими специями или петрушкой, укропом, другой зеленью.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 300 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Зира – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Кипяток – 1 л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по списку. Очищаем овощи и обдаем их под водой. Выбираем кастрюлю с толстым дном, в которой можно обжаривать продукты. Разогреваем здесь растительное масло и готовим измельченный лук с чесноком около пяти минут. Выкладываем сюда томатную пасту и перемолотую ароматную зиру. Активно размешиваем и готовим одну минуту. Дополняем продукты тертой морковью. Снова все активно размешиваем и готовим буквально две минуты. Присоединяем к овощам хорошо промытую под водой красную чечевицу – 300 грамм в сухом виде. Заливаем это все одним литром кипятка. Даем прокипеть и варим на пониженном огне 30 минут. За пять минут до полного приготовления добавляем соль и перемолотый перец. Далее выключаем огонь и пробуем наш суп на соль. При необходимости добавляем ее. Далее все содержимое перебиваем погружным блендером до полной однородности. Если суп вышел излишне густым, влейте еще немного кипятка и всю массу прокипятите на огне еще один раз. Чечевичный суп-пюре из красной чечевицы готов. Разливайте и пробуйте!

Вкусная каша из красной чечевицы

Вкусная каша из красной чечевицы – это питательное и вкусное угощение, которое отличается полезными свойствами и большим содержанием витаминов. Такой аппетитный и интересный продукт можно подавать к обеду вместе с любимыми мясными или рыбными блюдами.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Чечевица красная – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паста томатная – 2 ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Измельчаем очищенный репчатый лук, натираем на терке морковку. Овощи отправляем в сковородку с растительным маслом. Жарим овощи пару минут до мягкого состояния. Активно размешиваем их в процессе и следим, чтобы не было подгорания. Отмеряем красную чечевицу и промываем ее в холодной воде. Подготовленную чечевицу выкладываем на сковороду к овощам и дополняем томатной пастой. Активно все размешиваем и готовим еще несколько минут. Полученную заготовку опускаем в подходящую кастрюлю. Заливаем это все горячей водой и дополняем измельченным зубчиком чеснока (натираем на терке или пропускаем через пресс). Прогреваем содержимое и после закипания варим еще 20 минут до загустения. В готовую кашу отправляем соль, черный молотый перец и опускаем кусочек сливочного масла – он придаст особый аромат и вкус. Старательно все размешиваем, чтобы каша напиталась ароматом специй и нежного масла. Вкусная каша из красной чечевицы готова. Посыпайте блюдо измельченной зеленью!

Суп из красной чечевицы с курицей

Суп из красной чечевицы с курицей – это особенно вкусное, полезное и питательное угощение, которое актуально для большого обеда в семейном кругу. Такой легкий и приятный суп можно дополнить хлебом, ароматной зеленью и другими дополнениями. Приготовьте угощение по нашему рецепту.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 0,5 ст.

Крылья куриные – 0,6 кг.

Вода – 2,5 л.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, отмеченные в списке, и выкладываем на рабочий стол. Промываем части курицы (у нас крылышки) и выкладываем их в кастрюлю, в которой будем готовить суп. Заливаем курицу холодной водой, даем закипеть. После активного бурления снимаем шумовкой пену. Иначе мы не получим прозрачный и приятный по вкусу бульон. Отмеряем нужное количество чечевицы (выбираем красный сорт) и промываем ее в холодной воде. Измельчаем луковицы и также некрупно нарезаем морковь. Можно разделать ее брусочками или кубиками – как вам больше нравится. Почищенную картошку разделываем на кубики средней величины. В кастрюлю с курицей отправляем подготовленную чечевицу и все овощи. Доводим до кипения, дополняем солью и варим на пониженном огне под крышкой 25 минут. В процессе обязательно убираем пену. Она будет появляться на этом этапе из-за добавления чечевицы. В это время промываем и мелко рубим зелень. Используем только зеленые листочки, стебли удаляем. В проваренный суп отправляем ароматную зелень и сразу же отключаем плиту. Суп из красной чечевицы с курицей готов. Переливайте в глубокие тарелки ароматное угощение!

Булочки из красной чечевицы

Булочки из красной чечевицы – это оригинальная кулинарная идея, которая порадует не только интересным вкусом, но и полезными свойствами. Такие булочки не содержат муки, дрожжей, сахара. Кроме того, красная чечевица – это отличный источник растительного белка, кладовая цинка, клетчатки и других необходимых витаминов и минералов.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Чечевица красная – 200 гр.

Псиллиум – 20 гр.

Вода – 6 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Отмеряем все нужные продукты. Специи выбираем по вкусу. Можно использовать куркуму, паприку, черный молотый перец. Отмеряем 200 грамм красной чечевицы в сухом виде. Вымачиваем ее в воде. Лучше всего сделать это заранее и залить водой на ночь. Отправляем подготовленный продукт во вместительную миску. Дополняем солью, специями, оливковым маслом и водой. Перебиваем все продукты блендером до получения однородной нежной кашицы. Добавляем сюда псиллиум и активно вымешиваем ложкой. Масса начнет густеть. Смоченными в воде руками формируем аккуратные шарики. Раскладываем их по противню с пергаментом. Выпекаем угощение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Булочки из красной чечевицы готовы. Можно сразу пробовать или подавать в качестве дополнения к горчим блюдам!

Турецкий суп из красной чечевицы

Турецкий суп из красной чечевицы – это аппетитное и насыщенное по вкусу угощение, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такой питательный и витаминный суп можно дополнить хрустящими сухариками, ароматными сухими специями или свежей зеленью.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Чечевица красная – 1 ст.

Крупа пшеничная – 0,5 ст.

Лук красный – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Говядина на кости – 2 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец чили молотый – по вкусу.

Мята сушеная – по вкусу.

Тимьян сушеный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Для приготовления турецкого супа отмеряем нужное количество красной чечевицы и пшеничной крупы. Для этого супа рекомендуем использовать острый перец чили крупного помола. Его будем добавлять в суп перед подачей для особенного аромата. Крупу и чечевицу необходимо промыть под водой и желательно вымочить. Говядину на кости заливаем водой и варим до образования бульона и полной готовности мяса около полутора часов. Соль и специи на этом этапе не добавляем. Измельчаем красную луковицу и выкладываем ее в небольшую кастрюлю или сотейник. Сюда же выкладываем кусочек сливочного масла. Таким образом мы жарим лук на нежном сливочном масле. В стакане разводим томатную пасту в готовом говяжьем бульоне. Эту заготовку выливаем в сковороду к луку и даем прокипеть пару минут. Солим по вкусу. С чечевицы и пшеничной крупы сливаем воду. Чечевицу сразу погружаем в нашу заготовку. Также сюда отправляем пшеничную крупу. Вливаем сюда мясной бульон и хорошо все размешиваем. Варим наш суп 10 минут, регулярно помешивая. Далее отправляем в заготовку зиру и сухой тимьян. Можно добавить еще немного соли. Варим на пониженном огне – на весь процесс уйдет около 35 минут. Даем ему настояться под крышкой. Турецкий суп из красной чечевицы готов. Разливайте по тарелкам, дополнительно посыпайте ароматными специями и пробуйте!

Красная чечевица с овощами на сковороде

Красная чечевица с овощами на сковороде – это очень вкусное, полезное и сытное угощение, которое подходит для растительного типа питания и постного меню. Продукт из чечевицы можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве оригинального гарнира.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Чечевица красная – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Вода – 0,5 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Очищенную морковку натираем на крупной стороне терки. Измельчаем очищенную луковицу. Сладкий перец и помидор режем кубиком. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью до мягкого состояния. После присоединяем перец с помидором. Готовим все вместе на слабом огне пять минут. Выкладываем к овощам промытую красную чечевицу. Активно все размешиваем лопаткой. Заливаем заготовку водой, дожидаемся закипания и после томим семь минут. Если вода слишком быстро выкипает, вливаем еще кипяток. Далее добавляем соль и специи из списка. Размешиваем и готовим еще две минуты. Красная чечевица с овощами на сковороде готова. Посыпайте измельченной зеленью и пробуйте!

Хлеб из красной чечевицы без муки

Хлеб из красной чечевицы без муки – это оригинальный продукт, который точно стоит попробовать приготовить. Такой хлеб отличается интересным вкусом, полезными и питательными свойствами. Подавайте его к горячим угощениям или же дополняйте различными намазками.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Йогурт – 115 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр твердый – 50 гр.

Семена тыквы – 10 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Кунжут – для посыпки.

Процесс приготовления: