Есть очень много самых разных моделей зимних костюмов для охоты, созданных специально для самых разных природно-климатических условий, однако есть и ключевые показатели, на которые необходимо обращать свое внимание при подборе. NORFIN – качественная и удобная одежда для активных людей. Кстати, выбрать можно на сайте https://ura-inform.com/tehnologii/2020/09/02/norfin-kachestvennaja-i-udobnaja-odezhda-dlja-aktivnykh-ljudej/.

Сразу говорим, что костюмы для зимней охоты очень хорошо подойдут для самых разных активных видов спорта, тактических игр и в большинстве случаев даже для носки каждый день. Эти все костюмы отвечают только одному главному параметру – это удобство носки.

Верхний материал

При подборе костюма для охоты необходимо обращать свое внимание на модели, сделанные из безвучной ткани. При выслеживании добычи главное не к себе привлекать избыточного внимания. Необходимо не забывать, что даже очень маленький шорох может испугать добычу, что помешает подобраться к ней на расстояние, достаточное для меткого выстрела. Подобным образом, от бесшумности вашего костюма может зависеть результат вашего похода.

Сейчас на рынке можно найти довольно много безвучных тканей, но мы рекомендуем вам смотреть исключительно на выверенные варианты.

Кроме бесшумности, необходимо не забывать, что атмосферные условия в зимнее время могут быть непредсказуемыми, и костюм должен надежно оберегать потребителя, обеспечивая его самый большой комфорт. Оптимальным многофункциональным вариантом считаются современные мембраны, которые не только оберегают от резких порывов ветра или осадков, но и разрешают телу дышать, благодаря отводу влаги через микропоры материала.

«Алова» — полотно трикотажа, покрытое с обратной стороны влагоотталкивающей паропроницаемой мембранной пленкой, не позволяющей внедриться вовнутрь воде и холоду, однако не мешает испарению с кожные поверхности, другими словами, не даёт вспотеть. Проходимость пара: от 5000 г/м2, стойкость к давлению – от 5000 мм столба воды.

«Финляндия» — мягкая и безвучная мембрана на основе 100% полиэстера. Материал выполнен с использованием как говорят иначе ПИЧ (Peach) эффекта, который придаёт ткани мягкость и бархатистость. Покрытие очень хорошо оберегает от воды (стойкость к давлению – до 10000 мм столба воды.) и прекрасно выводит жидкость и с поверхности тела. (проходимость пара: 10000 г/м2,).

«ВЕЛЬБОА» — это мягкая мембрана из полиэстровых нитей. Из вельбоа делается тёплая, нетяжелая, и полноценно безвучная одежда. Очень часто встречаются модели с паропроницаемостью: от 10000 г/м2, и стойкостью к давлению – 10000 мм столба воды.

Все материалы, которые мы перечислили не только влагонепроницаемые, но и очень хорошо борются с самыми разными загрязнениями.