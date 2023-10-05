Не есть после 30: диетолог составила список продуктов, которые ускоряют старение

Диетолог Евгения Белюга посоветовала после 30 лет исключить ряд продуктов — по словам эксперта, это поможет продлить молодость.



В первую очередь преждевременное старение организма провоцирует тяга к сладкому. Рафинированный сахар вызывает нарушение обмена веществ и ведет к набору веса, а также снижает чувствительность клеток к инсулину, чем повышает риски развития диабета.

Из-за сахара, как специалист отмечает в беседе с изданием «Спорт 24», начинается активное старение кожи — в ходе реакции с белком он повреждает волокна коллагена и эластина.

Второй продукт, от которого диетолог призывает воздержаться, — это переработанное мясо. При употреблении сосисок, колбас и консервов в большом количестве развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Эти позиции врач рекомендует заменять отварными или запечеными говядиной, курицей, индейкой или крольчатиной.

Всем, кто старше 30 лет, доктор Белюга советует следить за гликемическим индексом потребляемых продуктов (показатель, оценивающий скорость попадания сахара в кровь). Высоким гликемическим индексом (>60) обладают картофель, белый хлеб, газированные напитки, сладкое, соусы и снеки — всего этого в рационе должно быть по минимуму.