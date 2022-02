Новинки кино уже вышедшие в прокат в России

Повторное Посещение Воскрешения Матрицы | Допрос И Предательство Ностальгии: Второе Мнение

Эта статья будет содержать спойлеры к The Matrix Resurrections, входящий в новинки кино 2021.

«Все дело в фантастике. Единственный мир, который имеет значение, — это тот, что находится здесь (указывает на голову Нео)» — Аналитик (Нил Патрик Харрис)

Это не будет рецензия на The Matrix Resurrections . У Headstuff уже есть один из них . Однако достаточно сказать, что фильм мне понравился. Я люблю это как чисто приятное впечатление от просмотра. Я видел его дважды на большом экране, и я уверен, что он войдет в мою обычную ротацию домашних просмотров, как первый фильм и, в меньшей степени, « Перезагрузка » и « Революции ». Я думаю, что это одна из самых смелых работ во франшизе-блокбастере, которую я когда-либо видел. Как я объясню позже, он и допрашивает ностальгию, и потворствует ей.

Если вы не понимаете тон фильма, сравните концовку оригинального фильма и « Воскресения » . Матрица заканчивается тем, что Нео отказывается от своей личности как Томаса Андерсона и принимает свой статус «Избранного», взлетая в небо под зажигательные мелодии Wake Up группы Rage Against The Machine. Концовка « Воскресений » — это преднамеренное отражение, когда Нео и Тринити улетают на медный кавер « Wake Up » от Brass Against (да , того самого Brass Against). Обложка игривая и, как и большинство «новых» обложек, могла бы быть истолкована как бесполезная, если бы она, несомненно, не произвела фурора .. Использование кавера кажется преднамеренным подмигиванием, как бы говоря «это искренне, но я не отношусь к этому слишком серьезно».

Эта статья не будет опровержением каких-либо конкретных негативных отзывов о фильме. Я понимаю многие причины, по которым рецензенты не любят или разочаровываются в Resurrections . Многие из этих причин являются аспектами этого фильма, который я люблю (например, «нетонкое» письмо, как Лана, называющая кофейню в «Матрице» «Симулятор»). . Видите ли, «Матрица воскресения » родилась из горя.