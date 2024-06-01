Лучше, чем пирожки: манники с зеленым луком и яйцом. Необычные зразы на завтрак или перекус

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Зразы — это блюдо, которое имеет долгую историю и происходит из разных кулинарных традиций.

Считается, что зразы появились в Литве и Беларуси ещё в Средние века. Изначально зразы представляли собой отбивные котлеты из говядины или свинины с начинкой из овощей, грибов или каши.

Со временем рецепт распространился по всей Восточной Европе и приобрёл различные вариации. В качестве начинки использовали грибы, яйца, сыр, овощи и даже каши. Блюдо подавалось как горячим, так и холодным.

Сегодня зразы готовят во многих странах мира, и их рецепты могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Польше зразы обычно готовят из мясного фарша с добавлением варёной картошки или грибов.

Приготовим необычные зразы манники.

Ингредиенты для теста:

Молоко — 600 мл;

Манная крупа — 125 г;

Яйцо — ½ шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Зеленый лук — 150 г;

Яйца отварные — 5 шт.;

Сливочное масло — 30 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление манников зраз:

Смешиваем соль и сахар в манной крупе. Доводим молоко до кипения, высыпаем в него манную смесь, варим густую манную кашу.

Спустя 3-4 минуты снимаем манку с огня и оставляем остывать. Для начинки шинкуем зеленый лук, нарезаем мелко вареные яйца.

Смешиваем яйца с луком, сливочным маслом, солим. В манную кашу постепенно добавляем взбитое яйцо. Важно не переборщить, чтобы манка не стала жидкой.

Посыпаем стол мукой, из теплой каши формуем небольшие лепешки. В каждую лепешку кладем начинку, запечатываем внутри.

Швом вниз выкладываем зразы на припыленную мукой поверхность.

В сковороде на растительном масле обжариваем зразы с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются вкусные манники зразы с яйцом и луком. Конечно, можно повторить рецепт с картофельной начинкой или вареньем.