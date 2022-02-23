Как не ошибиться с выбором телефона

Вот и остался за плечами 2021 год. Для кого-то он был хорошим, позитивным, а у некоторых — не очень, но все, что было, — ушло безвозвратно. Наступил 2021. Что он нам готовит? Например, множество новинок в мире мобильной техники, а именно выход iPhone 7. Найти телефоны в интернет магазине недорого, даже тот же iphone 8 бу, очень легко. Новый Айфон в рассрочку – выгодный способ получить продукцию Эпл без переплаты и только в магазине https://i-smart.by!

В этом случае вам хочется посоветовать модели, которые начинаются с 6 или 6+. Это SE, 6S или 6S+. Чем же они отличаются от других?

Про все модели меньше пятерки можно забыть вообще, хоть их стоимость будет вам по карману и понравится внешне дизайн. Но это – лишь пустая трата денег. Они уже стали «музейными экспонатами» истории компании Apple.

Как ни упомянуть про iPhone 7 и 7+. Диагональ экрана ничем не отличается от шестерки, то есть составляет от 4,7 и до 5,3 дюймов. Карта памяти не предусмотрена, так как для скачивания игр, музыки, фильмов или видеороликов вполне хватает встроенной, — от 32 до 256 Gb.

Но несомненным достоинством семерок в том, что они надежно защищены от пыли и воды, что существенно повышает их работоспособность. Наравне с основной, 7 МП камерой, разрешена установка дополнительной, в 12 МП, с теле — фотообъективом, который оснащен оптическим приближением в 2 раза.

В своей статье мы описали основные преимущества и недостатки трех, наиболее популярных на сегодняшний день iPhone. Выбор в покупке — зависит только от вас. Выбирайте его себе разумно, не смотрите только на внешние данные или способность воспроизводить игры, например. Ведь именно с тем, что вы выберете, вам проводить большую часть времени, потому что сейчас телефоны, особенно с открытым доступом в Интернет, стали неотъемлемой частью нашей жизни.